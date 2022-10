MTI-Népszava;

Ukrajna;háború;Vlagyimir Putyin;orosz megszállás;

2022-10-10 19:19:00

Putyin: Egyszerűen lehetetlen az ilyen jellegű bűncselekményeket válasz nélkül hagyni

A háborús bűnös orosz elnök szerint a kijevi rezsim egy szintre helyezte magát a nemzetközi terrorista alakulatokkal.

Oroszország masszív precíziós csapást mért ukrán katonai vezetési pontokra, valamint kommunikációs és energetikai létesítményekre - jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök az orosz biztonsági tanács hétfői ülésén a magyar állami hírügynökség szerint. Kijelenttette, ez válasz volt az ukrán terrortámadásokra, köztük a Krími hídon elkövetett robbantásra. Kilátásba helyezte, hogy Oroszország kemény választ ad, ha ezek folytatódni fognak a területén. Elmondta: a válaszlépések méretüket tekintve arányban állnak majd azzal a fenyegetéssel, amelyet a támadások Oroszország számára jelentenek.

Elmondta: a vizsgálat megállapította, hogy a Krími hídon október 8-án elkövetett robbanás terrorcselekmény, amelynek célja a kritikus fontosságú orosz polgári infrastruktúra megsemmisítése volt. Putyin szerint a támadás megrendelői, szervezői és elkövetői az ukrán különleges szolgálatok voltak. Az orosz elnök emellett nukleáris terrorizmussal - a zaporizzsjai atomerőmű lövetésével és a kurszki atomerőmű elleni szabotázskísérletekkel - is megvádolta Ukrajnát.

„Az ukrán különleges szolgálatok már három terrorcselekményt is elkövettek Oroszországban a kurszki atomerőmű ellen, többször is felrobbantották az erőmű nagyfeszültségű vezetékeit. A harmadik ilyen terrorcselekmény következtében egyszerre három ilyen vonalat rongáltak meg. A károkat a lehető legrövidebb időn belül kijavították, és nem voltak súlyos következmények”. Arra is emlékeztetett, hogy a Török Áramlat gázvezetékrendszer egyik szakaszának felrobbantására is történt már ukrán kísérlet.

Putyin szerint a „kijevi rezsim” Ukrajnában és Oroszországban is közéleti szereplőket, újságírókat és tudósokat gyilkoltat meg, és nyolc éve „terrorista” ágyútűz alatt tartja a Donyec-medence városait. Kifogásolta, hogy Oroszországot nem engedik részt venni a Balti-tenger mélyén felrobbantott gázvezetékek ügyében indított nyomozásban. „Jól ismerjük ennek a bűncselekménynek a végső haszonélvezőjét" - jegyezte meg. Kitért arra is, hogy a csapásokat az orosz védelmi tárca kezdeményezésére, a vezérkar tervei alapján, nagy pontosságú és nagy hatótávolságú légi, tengeri és szárazföldi indítású fegyverekkel hajtották végre.

Putyin a szeptemberi választáson győztes 14 kormányzóval folytatott hétfői eszmecserén elismerte, hogy a részleges mozgósítással sok felhalmozódott probléma került a felszínre, amelyek korrigálásával kapcsolatban „korszerű” megoldásokat sürgetett. Felszólította a regionális vezetőket, hogy folyamatosan ellenőrizzék a mobilizálás során a törvények betartását, valamint azt, hogy a mozgósítottak családjai megkapják a szükséges támogatást. Úgy véli, összességében a „különleges hadművelet körüli helyzet” jó indokot ad az orosz fegyveres erők fejlesztésére. Hangsúlyozta, hogy a régiók gazdaságának a szankciós korlátozások közepette is működniük és fejlődniük kell. Fontosnak nevezte a szociális kötelezettségek teljesítését. „Az állam szuverenitásának megerősítése érdekében cselekednünk kell, és a lehető legnagyobb mértékben fel kell tárnunk és valóra kell váltanunk saját - tudományos, ipari, technológiai, vállalkozói - lehetőségeinket” - hangoztatta Putyin az MTI szerint.

Lapunknak megszólalt egy Kijevben élő lány is. Azt mondta, a helyi hatóságok azt javasolták, a kijevieknek, hogy szükség esetén halmozzanak fel több napra elegendő élelmiszert. Az emberek a közösségi médiában keresik egymást, érdeklődnek a másik felől és arról, kinek milyen segítségre van szüksége.