Balogh Gyula;P. Szabó Dénes;

oktatás;CEU;Upor László;Vilmos Noémi;Freeszfe Egyesület;

2022-10-10 20:37:00

„A szolidaritás Magyarországon az egyik legritkább kincs” - A CEU-n vették át diplomájukat a Freeszfe Egyesület hat osztályának hallgatói

A modellváltáskor jöttek el a Színház- és Filmművészeti Egyetemről, tanulmányaikat külföldi egyetemek akkreditációjával tudták csak befejezni. A diplomaosztó után évnyitót is tartottak, ahol ötven új hallgatót avattak fel.

Megható pillanatokkal indult hétfőn a Freeszfe Egyesület diplomaosztója a CEU budapesti volt épületében, a Nádor utcában. A ceremóniát indító filmbejátszás a 2020-as őszi egyetemfoglalás időszakát elevenítette fel. A fiatalok a Színház- és Filmművészeti Egyetem modellváltása ellen tiltakoztak a Vas utcai épület elfoglalásával, és ez már a Freeszfe kezdetét, az elképzelt folytatást is jelentette. Az Egyesületet sok hányattatás után végül a Bécsbe kényszerült CEU fogadta be, a hallgatók pedig a budapesti Nádor utcai volt épületben leltek otthonra, jelenleg biztos bázisra. Sőt, a CEU a volt kollégiumát is megnyitotta a freeszefés diákok számára. A vizsgaelőadások játszására pedig folyamatosan keresik a megfelelő helyeket.

A ceremónia konferansziéja, Nyári Ádám színházrendező szakos hallgató kiemelte a diplomaosztó egyik fővendége, Christoph Lepschy, a Salzburgi Mozarteum professzora közreműködése nélkül nem jöhetett volna létre a diplomamentő Emergency Exit program. Ennek lényege, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem összesen százhetven hallgatójának nem kellett lemondania a képzéséről és diplomájáról akkor sem, ha az intézmény átalakításának módja miatt nem kívánta az SZFE-n befejezni a tanulmányait. Hét európai egyetem vette át őket formálisan – elismerték addig megszerzett kreditjeiket és a mestereikkel folytatott további munkáikat is.

Először Ludger Engels, a Ludwigsburgi Oktatási Egyetem professzora jelentkezett be Zoomon, aki beszédében elmondta, hogy a szabadság nem mindig magától értetődő, az együttműködést pedig szeretnék a jövőben megerősíteni. – A művészet átlépi a határokat, és mi igyekszünk jó partnerek lenni ebben – tette hozzá.

– Ünnepi alkalom ez a mai. Nemcsak az évkezdésé és diplomáé. A CEU perspektívájából ez egy sorsközösség ünnepe – mondta Kontler László, a CEU rektora, hozzátéve, azt szeretné ünnepelni, hogy a független intézmények meg tudják magukat valósítani, valamint örül annak, hogy módjukban állt befogadni a Freeszfe Egyesületet. Ezután Christoph Lepschy lépett színpadra, aki elmondta, hogy a Freeszfe-vel való együttműködésük másfél éve kezdődött, majd köszönetet mondott az Egyesület volt elnökségéből Bagossy Lászlónak, Upor Lászlónak és Csató Katának is, akik nélkül az Emergency Exit program nem létezhetne. – A mostani idők azt tanítják, hogy a szabadság nem garantált, hanem meg kell védeni, de nem hősies cselekedettel, hanem mindennapi gyakorlattal – mondta.

Upor László videóüzenetben szólt a közönséghez. – Sok támogató bizonytalanodik el, hogy vajon „élünk-e” még egyáltalán – mondta a Színház- és Filmművészeti Egyetem volt rektorhelyettese, hozzátéve hatalmas dolog, hogy mára az ellenállásból, a tanköztársaságból „működő, csikorogva és szegényesen, de mégiscsak működő tanintézmény lett”. Örömét fejezte ki, hogy diplomákat adnak ki, hogy új hallgatók jönnek hozzájuk, és maradnak velük. – Néha nem is tudjuk, milyen szerencsések vagyunk. A szolidaritás Magyarországon az egyik legritkább kincs. Nekünk ebből a luxuscikkből bőven jutott.

Ezt követően átadták a Freeszfe okleveleket a dokumentumfilmes, látványtervező, prózai színész, színházrendező, bábrendező, dramaturg osztály végzett hallgatóinak, majd következett az évnyitó, melyen az elsősök letették az esküt, az ellenállás szimbólumává vált piros-fehér szalaggal a kezükben.

A tanítás szabadsága nem garantált

– Az együttműködéshez először összehasonlítottuk a Freeszfe Egyesület tantervét, tanulmányi programjait a Salzburgi Mozarteum tantervével, majd az egyes hallgatók tanulmányi eredményeit és a szakdolgozatait néztük át – mondta lapunknak Christoph Lepschy. A Salzburgi Mozarteum professzora szerint Magyarországon a modellváltás tönkretette az egyetemek autonómiáját, a tanítás, a kutatás és a művészet szabadsága már nem garantált, mert az egyetemek már nem független entitások. – Ez a tendencia más országokban is megfigyelhető, például Lengyelországban, ahol a kormány szintén korlátozni akarja az egyetemek és a kultúra szabadságát.

Londonba költözik

Vilmos Noémi színházrendező diplomát kapott, az eredeti oklevelet pedig majd Salzburgban veheti át (osztályfőnökei: Bagossy László és Kovács D. Dániel). – Az előzmények, illetve az egyetemfoglalás emlékei miatt szélsőséges negatív és pozitív érzelmek töltenek el – mondta kérdésünkre. – Izgatott vagyok, mert, bár adódtak munkáim, egy hét múlva elhagyom az országot. Nem érzem, hogy ezt a pályakezdést most ne lehetne halogatni, és úgymond egzisztenciát teremteni, mert én most ezzel a papírral ebben az országban nem látok sok esélyt a boldogulásra. Londonba költözöm, ahol a párom tanul, aki szintén magyar. Remélem, mihamarabb itthon is olyan körülmények lesznek, hogy hazajöhetek majd gyereket nevelni, merthogy én is letettem annak idején a gólyaesküt az egyetemen és szeretnék hű lenni a hazámhoz. Ehhez úgy érzem arra van szükség, hogy egy kicsit eltávolodjak tőle, hogy aztán újra hiányozzon.

A gólya bizalma

Szigl Barbara, aki művészeti kommunikáció szakon kezdi el a tanulmányait, a Népszavának így fogalmazott: – Úgy gondolom, hogy a Freeszfe Egyesület minőségi képzést biztosít majd számomra. Az előzmények, a korábbi nehézségek pedig épp arra inspiráltak, hogy egy olyan közegben lehessek, ahol a hallgatók kiállnak magukért, a jogaikért, a jövő nemzedékért. Ez számomra most egy nagyon megható és megkapó pillanat.