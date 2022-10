nepszava.hu;

Ukrajna;Vlagyimir Putyin;Kreml;Jens Stoltenberg;G7-csoport;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2022-10-11 17:54:00

A G7-ek minden téren támogatják Ukrajnát az orosz megszállók elleni háborúban

Az ukrán elnök a legfejlettebb országok pénzügyminisztereinek virtuális tanácskozásán légvédelmi fegyvereket kért, a Kreml viszont már előre szélesedő háborút és még nagyobb szenvedést ígért.

A G7-es országok (Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Kanada) mindaddig támogatják Ukrajnát „ameddig csak kell” az Oroszországgal vívott háborúban – közölte a Sky News azután, hogy a legfejlettebb országok pénzügyminiszterei online tárgyaltak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A nyilatkozattervezetben a G7-ek megígérték, hogy továbbra is pénzügyi, humanitárius, katonai, diplomáciai és jogi támogatást nyújtanak.

Zelenszkij, a Reuters beszámolója szerint azt kérte hogy sürgősen lássák el Ukrajnát légvédelmi fegyverekkel a háború eszkalációja, a hétfőn az ukrán városok és a civil lakosság ellen folytatott orosz rakétacsapások miatt. Helyi tisztviselők szerint kedden Zaporizzsja városában egy ember meghalt, a nyugat-ukrajnai Lvivben pedig áram nélkül maradt a város egy része. Ukrán jelentések szerint az elmúlt két napban eddig 19-en haltak meg a válogatás nélkül kilőtt orosz cirkálórakéták miatt.

A Vlagyimir Putyin orosz elnök által elrendelt támadássorozat válasz a vasárnap a már nyolc éve annektált Krím hídján történt robbantásra, de a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov a G7-ek ülése előtt közölte, hogy „a csúcstalálkozó hangulata már nyilvánvaló és kiszámítható, a konfrontáció folytatódni fog." Megjegyezte, az Ukrajnának szállítandó – az Egyesült Államok által is megígért – fejlett légvédelmi rendszerek „csak még nagyobb konfliktust és fájdalmat okoznak Ukrajnának”, és Moszkva hadműveleti céljain semmit sem változtatnak.

Kedden megszólalt Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára is. Kijelentette, hogy szorosan figyelemmel kísérik Oroszország nukleáris erőit, egyelőre nem tapasztaltak semmilyen veszélyes előkészületeket, de továbbra is éber az észak-atlanti szövetség. Ennek megfelelően megduplázták a harccsoportok számát a szövetség keleti részén, ezeket gyorsan dandárméretűre lehet bővíteni. Hozzátette, „a szövetségesek kritikus infrastruktúrája elleni szándékos támadásra egységes és határozott válasszal reagálnának”. – Putyin elnök kezdte ezt a háborút. Be kell fejeznie azzal, hogy kivonja erőit Ukrajnából – tette hozzá, egyben figyelmeztette Aljakszandr Lukasenka belarusz elnököt, hogy ne tegye cinkossá Belaruszt ebben az „illegális konfliktusban”.