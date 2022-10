Gy. D.;

2022-10-11 13:58:00

Háborús bűncselekménynek nyilvánították az ukrán városok elleni orosz támadást a bukaresti kilencek, köztük Novák Katalin is

Ezt a kijelentést tették közös közleményükben a Bukaresti Kilencek (B9) elnökei, köztük Magyarország elnöke is. Az észak-macedón és a montenegrói elnök is csatlakozott hozzájuk. Eközben kedden az oroszok továbbra is rakétákkal és drónokkal támadnak számos ukrán térséget.

A nemzetközi jog értelmében háborús bűncselekményeknek számít az ukrán városok masszív orosz bombázása – e meggyőződésüknek adtak hangot a Reuters hírügynökség jelentése szerint a bukaresti kilencek néven ismert országok (B9) elnökei, akikhez Észak-Macedónia és Montenegró elnöke is csatlakozott.

– hangsúlyozták.

Eközben kedden az orosz erők továbbra is rakétákkal és drónokkal támadtak számos ukrán térséget.

Andrij Szadovij, Lviv polgármestere a Telegramon a nyugat-ukrajnai várost megrázó robbanásokról számolt be, majd később azt írta, hogy egy rakéta egy létfontosságú infrastrukturális létesítményt talált el, így a város egy része ismét áram nélkül maradt. Mint írta, az előzetes információk szerint legalább egy ember megsebesült a rakétatámadásban.

A rakétacsapás következtében Lviv 30 százaléka ideiglenesen áram nélkül maradt, továbbá fennakadások vannak a vízellátásban a város Szihivszkij és Frankivszkij negyedében. Szadovij arra kérte a lakosokat, hogy próbáljanak meg egy kis vizet összegyűjteni, tekintve, hogy további kimaradásokra lehet számítani a vízellátásban.

Szintén újabb rakétatalálatok érték Zaporizzsját, legalább egy ember halálát okozva – derül ki Olekszandr Sztrauhnak, a Zaporizzsja megyei állami közigazgatás vezetőjének tájékoztatásából.

Mint írja, két rakéta egy autószalonba csapódott be, legalább egy ember életét vesztette. A támadás következtében tűz ütött ki, amelyet sikerült eloltani. További rakéták egy iskolában és egy rendelőintézetben okoztak károkat.

Vitalij Kim mikolajivi kormányzó szintén a Telegramon arról számolt be, hogy az éjszaka során legalább öt darab, Sahíd-136 típusú „kamikaze drónt” lőttek le. A kormányzó keddi bejegyzéseiben tudatta, hogy az orosz erők több alkalommal is számos rakétát lőttek ki a térségre, az ukrán légierőnek azonban több rakétát sikerült megsemmisítenie.

A politikus később megosztott egy bejegyzést, amely szerint kedd 13 óráig összesen 13 cirkálórakétát és drónt lőttek le az ukrán erők Mikolajiv és Odessza megyében.

A nyugat-ukrajnai Vinnicja megyei Ladizsin önkormányzata a Facebookon arról számolt be, hogy szintén „kamikaze drónokkal” csapást mértek a helyi hőerőműre, amely károkat szenvedett, ám a támadásban személyi sérülés nem történt.

Később a DTEK ukrán energetikai cég arról számolt be, hogy újabb csapás érte a hőerőművet, miközben a helyszínen éppen mentési munkálatok zajlottak, az előzetes információk szerint hat ember megsebesült, őket kórházba szállították.

Francis Scarr, a BBC-nek az orosz állami televíziós híradásokat figyelő munkatársa Twitter-bejegyzésében tudatta: az orosz állami TV azt a hihetetlen állítást teszi, miszerint a lakott ukrajnai területek elleni csapásokat valójában az ukrán légvédelem okozta.

Mint arról a Népszava is beszámolt, az oroszok hétfőn rakétaesőt zúdítottak Ukrajnára, miután a hétvégén támadás érte a Kercsi-szoros felett átvezető krími hidat. Vlagyimir Putyin orosz elnök közölte, hogy ezért Oroszország megtorlásul nagy hatótávolságú rakétákkal támadást intézett „Ukrajna energetikai, katonai és kommunikációs infrastruktúrája ellen”. Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főosztálya azonban azt állította, az oroszok a masszív rakétacsapást nem a krími híd miatti megtorlásul hajtották végre, valójában már október elejétől tervezték.

Az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat kedd reggeli előzetes adatai szerint a rakétacsapásokban legalább 19 ember lelte halálát, és további 105 sebesült meg.