P. L.;

bíróság;megrovás;rémhírterjesztés;Gődény György;

2022-10-11 17:14:00

Megrovásra enyhítették Gődény György rémhírterjesztésért kiszabott büntetését

Sok idő telt el, az egészségügyi veszélyhelyzet pedig azóta megszűnt - indokolt a bíróság.

A Nyíregyházi Törvényszék másodfokon megváltoztatta a Nyíregyházi Járásbíróság korábbi ítéletét és megrovásra enyhítette a Gődény Györggyel szemben rémhírterjesztés miatt korábban kiszabott 100 ezer forintos pénzbüntetést - derül ki a bíróság honlapján közzétett közleményből.

Az eljárást Gődény egy 2020. november 25-én, „A választás szabadsága” címmel saját oldalán megjelentetett írása miatt indították. Ebben a nyugdíjasok számára biztosított vásárlási idősávot értelmetlen intézkedésnek nevezte, a kötelezően elrendelt maszkviselés vonatkozásában pedig azt írta, hogy a szájmaszkok az egészségre ártalmas és értelmetlen védekezési eszközök.

Az elsőfokú százezer forintos pénzbüntetést idén május 30-án szabták ki, az ügyész súlyosbításért, a vádlott és védője felmentésért fellebbezett. A másodfokú enyhítést a bíróság azzal indokolta, hogy a bűncselekmény elkövetése óta hosszabb idő telt el, a veszélyhelyzet idő közben megszűnt, a járvány elleni védekezés pedig „eredményes volt, így a rendkívüli jogrend idején elkövethető bűncselekmény miatt a legenyhébb büntetés kiszabása is szükségtelen a vádlottal szemben annak érdekében, hogy visszatartsa őt további bűncselekmény elkövetésétől.

A bíróság megállapította, hogy Gődény György elkövette a rémhírterjesztés bűntettét, s kiemelte, a vádlott gyógyszerész felsőfokú végzettségéből adódóan tisztában volt azzal, hogy a sebészeti maszkokat különböző fertőzések terjedésének megelőzésére már korábban is használták, így pedig azt is tudnia kellett, hogy a koronavírus-fertőzés ellen is alkalmas lehet, vagyis a maszkhasználat hatástalanságának bizonygatása „túlmutat a kormányzati intézkedés kritikáján”. Az egész országot kimerítő védekezéssel összefüggésben a szólásszabadság nem terjedhet ki a tudottan valótlan tények állítására, híresztelésére - hangsúlyozta a testület, ennek ellenére a legenyhébb intézkedést, megrovást alkalmazta Gődénnyel szemben. Az ítélet jogerős.