A győri polgármesterrel szemben azért indult fegyelmi eljárás, mert a kormányhivatali vizsgálat szerint a városvezető megsértette a zárt ülésre vonatkozó szabályokat azzal, hogy nyilvánosságra hozott titkos szavazásra vonatkozó információkat.
A pécsi jogász továbbra is ártatlannak vallja magát, és nemzetközi bírósághoz fordul.
Sok idő telt el, az egészségügyi veszélyhelyzet pedig azóta megszűnt - indokolt a bíróság.
A fellebbviteli bíróság szerint a véleményszabadsághoz való jogon túlléptek a fakivágások ellen tiltakozók, s ezzel elkövették a garázdaság bűntettét.
Pénzbüntetést szabott ki a gyulai Harruckern János Közoktatási Intézmény korábbi igazgató-helyettesére és több tanárára a Szegedi Ítélőtábla kedden, mert 2007-2008-ban szabálytanul szervezetek érettségit nyújtó képzést az iskolában.
Több bíró kapott az elmúlt napokban számonkérő levelet, mivel "nem az előírtak szerint dolgoztak", azaz nem hoztak legalább 10 ítéletet egy hónap alatt.
Megrovásban részesítette a bíróság azt a budapesti férfit, Egri Zsoltot, aki tavaly nyáron egy percre elhagyta autóját, a 15 éves mozgás-, és mentálisan sérült gyermeke nevére kiállított parkoló kártyát viszont az autóban hagyta – az esetről az ATV Tetthely című műsora számolt be.
Nem követett el bűncselekményt Bereznai - ezzel a címmel jelent meg tegnap a Magyar Hírlapban a beszámoló arról, hogy Tatabánya fideszes alpolgármestere nemrég jogerősen megrovást kapott, amiért nyolc éve 7,5 millió forintot utalt át az általa vezetett Majki Népfőiskola számlájáról biztosítóknak, ráadásul úgy, hogy a biztosítás kedvezményezettje a felesége volt.