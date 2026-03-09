Nem kérdés, hogy bűnös a fideszes politikus

Nem követett el bűncselekményt Bereznai - ezzel a címmel jelent meg tegnap a Magyar Hírlapban a beszámoló arról, hogy Tatabánya fideszes alpolgármestere nemrég jogerősen megrovást kapott, amiért nyolc éve 7,5 millió forintot utalt át az általa vezetett Majki Népfőiskola számlájáról biztosítóknak, ráadásul úgy, hogy a biztosítás kedvezményezettje a felesége volt.