2022-10-12 11:05:00

Heti vírus: 12 636 új fertőzöttet regisztráltak, meghalt 104 beteg

Jelenleg 1 700 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 32-en vannak lélegeztetőgépen.

Az elmúlt héten összesen 12 636 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 2 120 543 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 73 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 47 680 főre emelkedett – közölte szerda reggel a kormányzati tájékoztatási oldal.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 2 036 700 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 36 163 főre nőtt. Jelenleg 1 700 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 32-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 6 418 580 fő, közülük 6 205 067 fő a második, 3 898 061 fő a harmadik, 352 741 fő már a negyedik oltását is megkapta. Azt írják, Magyarországon a járvány jelenleg mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas átoltottságnak is. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik, hozzáteszik, hogy a megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását.

Az oltás, valamint a megerősítő oltás az új típusú, omikron elleni Pfizer vakcina továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, valamint a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalással és anélkül is lehet menni. Az megerősítő oltóanyag egyadagos és kizárólag emlékeztető oltásra kapott uniós engedélyt.

Kiemelték, hogy a kedvező járványadatokra tekintettel szeptember 30-án változott a koronavírus-fertőzöttekre vonatkozó protokoll. A hatósági házi karantén megszűnt, így ilyen adatot már nem közölnek. A légúti tünetekkel bíró betegeket és enyhe tüneteket mutató igazolt fertőzötteket továbbra is arra kérik, hogy a tünetek megszűnéséig otthonukban gyógyuljanak, és csak a legszükségesebb esetben hagyják el azt, ez esetben javasolt a maszkviselés. A súlyos tüneteket (pl. nehézlégzés, légszomj) mutató betegeket továbbra is kórházban ápolják.