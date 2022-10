Gulyás Erika;

oktatás;SNI;gyógypedagógia;sajátos nevelési igényű gyerekek;

2022-10-12 10:46:00

Egyre több SNI-s gyerek marad ellátatlan, több megyében is csak 8-9 gyógypedagógus jut száz iskolásra

A többéves gyakorlattal és speciális tudással rendelkező szakemberek egy ebben a körben átlagosnak tekinthető 312 ezer forintos bruttó fizetésért nem maradnak a pályán.

Legalább 14-15 ezer gyógypedagógusra lenne szükség az országban – állította lapunknak a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke, miután kiderült, jelenleg 9999 szakembert foglalkoztatnak ilyen beosztásban a hazai köznevelési és szakképző intézményekben.

Totyik Tamás ismeretei szerint például Hajdú-Biharban a megyei pedagógiai szakszolgálatnál az álláshelyek harmada betöltetlen. A gyógypedagógusokra, konduktorokra vonatkozó országos adatokat Ungár Péter, az LMP társelnöke és parlamenti frakcióvezetője sokadszor kérte ki az oktatásért felelős tárcától, most épp a Belügyminisztériumtól (BM), de a válaszban most először adta ki a kormány, hogy milyen az ellátottság megyei bontásban. A lista alapján a száz sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekre jutó gyógypedagógusok száma Bácsban, Békésben és Heves megyében a legalacsonyabb. Ezekben a térségekben

Ez utóbbi adat azonban nem jelenti azt, hogy Budapesten ennyien tudnak munkát végezni a gyerekek fejlesztésében, mert közülük nagyon sokan az iskolaérettség megállapításához szükséges szakértői vizsgálatokat végzik.

Az LMP parlamenti frakcióvezetője arról számolt be lapunknak, hogy országjárása során azt tapasztalta, a vidéki Magyarország nagy része ellátatlan, a tízezer fős vagy annál kisebb településeken nem kapnak meg minden szükséges fejlesztést az erre szoruló gyerekek. A gyógypedagógusok létszáma ugyan nagyjából egy szinten, tízezer fő körül van egy ideje, de közben az SNI-s gyermekek száma rohamosan emelkedik, a szaporodó feladatokkal nem tudnak lépést tartani a pedagógusok. A KSH adatai szerint

A PSZ alelnöke úgy látja, ma már nem is mindig rögzítik, heti hány órában szorul fejlesztésre egy gyermek, mert a gyógypedagógusok óraszáma sehogy nem elég az ellátásukra.

– hangsúlyozta a Népszavának nyilatkozva Ungár Péter. Szerinte a kérdést már csak azért is nemzeti ügyként, kiemelten kellene kezelni, mert Magyarországon nagy hagyománya van a gyógypedagógiának, nemzetközi szinten is az elsők között voltunk az intézményrendszer kiépítésében.

Totyik Tamás ezt azzal egészítette ki, hogy

alapvetően ez a magyarázat a létszámhiányra.

Az LMP frakcióvezetője és társelnöke már 2020-ban is próbált adatokat szerezni a gyógypedagógusi ellátottságról és a betöltetlen álláshelyekről, ám akkor erre nem kapott feleletet, most pedig azt nem árulta el neki a közoktatás új gazdája, a BM, hogy hány gyógypedagógust képeznek az országban. Ungár Péter szerint az adatokkal való ilyen játszadozás nem meglepő, de teljesen értelmetlen, hiszen két éve még kiadták, hogy 4437 diák tanulta a szakmát valamelyik egyetemen alapképzésben, 218 hallgató mesterképzésen, szakirányú továbbképzésben pedig 271 diák vett részt, s nagyon nagy eltérés ettől most sem valószínű. Ráadásul nem is az egyetemi képzéssel van baj, hanem azzal, hogy a diploma megszerzése után az általános pedagógusokhoz hasonlóan sokan elhagyják a pályát a megalázóan alacsony fizetések miatt.

A létszámhiány mértéke azonban nem derült ki a képviselő közérdekű adatigénylése nyomán. A minisztérium így válaszolt neki:

A közigállás.hu portálon jelenleg 176 gyógypedagógust keresnek.