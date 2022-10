Orbán Viktor Donald Trumpot kereste a Twitteren, az USA budapesti nagykövete szerint inkább Joe Bident kellene

P. L.;

Orbán Viktor;twitter;Joe Biden;Donald Trump;David Pressman;

2022-10-12 13:22:00

A miniszterelnök aktivizálta magát a mikroblogon.

Amint arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor tegnapelőtt felregisztrált a Twitterre, és Magyarország 12 éve kétharmados teljhatalommal kormányzó miniszterelnökeként szerényen szabadságharcosnak titulálta magát.

Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke akkor arról tájékoztatott, a Twitteren angol nyelvű információk jelennek majd meg Orbán Viktor munkájáról és politikájáról, „elsősorban a nemzetközi közvélemény tájékoztatására”. A kormányfő aktivizálta is magát, tegnap például Donald Trump volt amerikai elnököt kereste-kutatta a mikroblogon:

After my first day on Twitter, there’s one question on my mind. Where is my good friend, @realDonaldTrump ? pic.twitter.com/vCzWfAy2sh

A kérdés persze költői volt, hiszen mint ismeretes, a Capitolium tavaly januári, halálos áldozatokkal járó ostromát követően - mely előtt Trump egy washingtoni gyűlésen mondott beszédében feltüzelte híveit - a Twitter kitiltotta a platformról a volt elnököt.

Mindenesetre ha Trump nem is, azért voltak, akik reagáltak az érdeklődésre helyette, mások mellett például David Pressman, az Egyesült Államok budapesti nagykövete. A 444 által kiszúrt poszt szerint a diplomata inkább Joe Biden barátságát ajánlotta a miniszterelnök figyelmébe:

Welcome to Twitter, @PM_ViktorOrban! While you look around for your friend, perhaps another friend to follow: the President of the United States, @POTUS… but as the Hungarian media might say: no pressure. #nyomasgyakorlo https://t.co/HtvHSFtMm0 pic.twitter.com/a4Uxz3xDMR