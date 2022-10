Juhász Dániel;

oktatás;Magyarország;segítség;levél;gimnázium;szülők;

2022-10-13 06:05:00

Kétségbeesett levelet írt, tollat, seprűt és széket is kér a szülőktől az egyik budapesti gimnázium igazgatója

Takarékoskodni kell a fűtéssel is, van, ahol megszabták, hány másodpercig lehet szellőztetni.

A kifizetések korlátozását rendelték el a tankerületi központokban, az iskoláknak még a mindennapi működéshez szükséges dologi eszközök beszerzéséért is külön engedélyt kell kérniük, több intézmény pedig a szülőkhöz fordult segítségért – értesült a Népszava.

Lapunk birtokába került egy levél, amit az egyik budapesti tankerületi központhoz tartozó középiskola igazgatója küldött a szülői közösségnek. Szerinte a szigorítás olyan mértékű, hogy még egy gombostűt sem vehetnek önállóan, a szülőket pedig arra kérte, ha tehetik, küldjenek be az iskolába egyebek mellett tollat, táblafilcet, krétát, fénymásolópapírt, ceruzaelemet, a kukákba műanyagzsákot. Az otthon feleslegessé vált eszközöket – például seprűt, irodai széket – is szívesen fogadják.

Az Orbán-kormány szeptember végén rendelt el kifizetési tilalmat az állami költségvetési intézményekben egy nem nyilvános kormányhatározatban, amelyről a Telex számolt be először. A határozat szerint az állami szervek október 31-éig lényegében nem fizethetnek ki semmit, ami nem bérköltség, ugyanakkor a kivételek között sorolták fel a közoktatási, egészségügyi, gyermekjóléti intézményeket. Nem sokkal később a Népszava írta meg, hogy a kifizetési korlátozás mégis érinti a kórházakat, október végéig a béreken felül csak a „betegellátással összefüggő”, tételesen engedélyeztetett számlákat fizethetik ki.

Most kiderült, hasonló intézkedéseket hoztak a tankerületi központokban is, amit megkeresésünkre az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központ is megerősített. Kérdéseinkre küldött válaszukban azt írták, csak a legszükségesebb, köznevelési alapfeladatok ellátásához kapcsolódó kifizetések történhetnek meg, az ezen felüli kiadások központilag felülvizsgáltra kerülnek október végéig. Hozzátették: a tankerületi központoknak biztosítaniuk kell az intézmények zavartalan működését, ezért “mindent, ami ehhez szükséges, be is kell szerezniük”.

De nemcsak a kifizetési korlátozások, hanem az energiatakarékossági előírások is megnehezítik az iskolák mindennapi működését. A Pécsi Tankerületi Központ igazgatója például arra utasította az intézményvezetőket egy lapunkhoz is eljutott levélben, hogy naponta kétszer ellenőrizzék a hőmérsékletet (általános iskolákban maximum 20 fok lehet, középiskolákban 18 fok), a tanítás vége előtt egy órával a megengedettnél lehet 3-4 fokkal alacsonyabb is, hetente jelentsék a mérőóra-állásokat, a tanórák közötti szünetekben legfeljebb 90-120 másodpercig javasolt szellőztetni. A Vas Megyei Szakképzési Centrumban pedig egyebek mellett azt kérték a dolgozóktól, tanulóktól, a használaton kívüli helyiségekben állítsák le a fűtést, saját elektromos eszközöket, fűtőberendezéseket csak külön engedéllyel használhatnak, ha a hőmérséklet valahol több vagy kevesebb, mint 18 fok, jelezni kell a vezetőségnek.