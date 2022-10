nepszava.hu;

2022-10-12

A tanárokat kirúgó Marosi Beatrix Jámbor András régi cikkéből is másolt át szöveget a szakdolgozatába

A volt újságíró, most ellenzéki parlamenti képviselő „tudományos munkatársként” elbeszélgetne a Belső-Pesti Tankerületi Központ plágiumgyanúba keveredett vezetőjével.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, aki hétfői Facebook-bejegyzésében azt mutatta be egy szakértői vélemény alapján, hogy a Kölcsey Ferenc Gimnáziumból öt tanárt kirúgó Marosi Beatrix diplomamunkája „jelentős része rossz plágium” mert a szerző, a Belső-Pesti Tankerületi Központ vezetője szakdolgozatának „legalább harmadát plagizálta, és konzulense nevét sem tüntette fel”, most szintén a közösségi oldalán újabb, ahogy írta, tragikomikus csavarral jelentkezett.

Hadházy Ákos figyelmét a napokban arra hívták fel ugyanis, hogy „Marosi még annak a Jámbor Andrásnak a cikkéből is lopott, aki immár képviselőként Pintérhez fordult a plágium ügyében”. Ahogy a Népszava is beszámolt róla, a tankerületi vezető plágiumgyanús diplomamunkája ügyében már a Kodolányi János Egyetem vizsgálódik. A mostani „felefedezés” szerint az amúgy erkölcs és etika szakos pedagógus még a „szakdolgozatot” lezáró elmélkedést is megspórolta és inkább Jámbor András cikkéből „copy-pastelt” ki pár mondatot. Az ellenzéki politikus saját kimutatása szerint Marosi Beatrix a teljes dolgozatának 40 százaléka plágium, kimásolt rész, és állítja, hogy hiába jelöl meg forrásokat, egy szakdolgozat ekkora részét egyszerűen nem lehet kimásolni máshonnan.

A plagizált Jámbor András ellenzéki országgyűlési képviselőként a Párbeszéd frakciójának tagja, korábban újságíróként, a Mérce főszerkesztőjeként dolgozott. Amint arra, Hadházy Ákos utalt is, Jámbor András még kedden levélben fordult az oktatásért felelős belügyminiszterhez, Pintér Sándorhoz és a KLIK vezetőjéhez, Hajnal Gabriellához, hogy indítsanak Marosi Beatrix plágiumügyében, és ha igaz a plágium, rúgják ki.

Jámbor András szerdán is írt egy posztot, amelyben megállapította, hogy a 10 évvel ezelőtti a halálbüntetésről írt blogbejegyzése mára tudományos munkává lényegült, és Marosi Beatrixszal az egyszerű helyi országgyűlési képviselő-tankerületi vezető viszonyuk „tudományos munkatársi” viszonnyá változott. E minőségben személyes találkozót javasolt a tankerületi vezetőnek, hogy megbeszéljék az ügyet, illetve hivatalosabban is a tankerületi iskolák, az oktatás, a kirúgott tanárok, a diákok tanuláshoz való jogának és a pedagógusok sztrájkjogának a helyzetét is. A politikus hozzáfűzte, minderről hivatalos levelet is küld.