Pécs;energiaválság;energiaspórolás;

2022-10-09 22:09:00

Egy pécsi gimnáziumban még a szellőztetést is maximum két percre korlátozták

Kezd bizarr méreteket ölteni a spórolási kényszer.

90-120 másodpercben kellene maximálni a szellőztetést az iskolákban és napi kétszer kell ellenőrizni a termek hőmérsékletét a tankerület elvárása szerint Pécsett - számolt be az RTL Klub Híradója.

Amint azt a televízió felidézi, szeptember közepén döntött a kormány arról, hogy az általános iskolákban minimum 20, a középiskolákban minimum 18 foknak kell lennie. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője korábban az ezzel kapcsolatos aggályokra úgy reagált, hogy szerinte nem fogják a rendelkezést szigorúan ellenőrizni - vagyis hogy nincs-e az elvárt minimumnál lényegesen melegebb -, a cél inkább az, hogy a törekvés legyen meg az intézményekben.

Nos, a törekvés a jelek szerint nagyon is megvan, legalábbis a csatorna által ismertetett tankerületi utasítás szerint Pécsett nem igazán szeretnék, ha 18 fok fölé menne a hőmérséklet. Ennek betartatása érdekében délelőtt és délután is ellenőrizni kell, hogy csak annyi radiátor üzemeljen, amennyi az előírt hőfok biztosításához feltétlenül szükséges, s azt is folyamatosan ellenőrizni kell, hogy nem ég-e valahol feleslegesen villany, be van-e zárva minden ajtó, illetve, hogy a hétvégékre letekerték-e 16 fokra a termosztátot. Sőt, a szellőztetések minimalizálása mellett még össze is vonják az osztályokat, ahol lehetséges. Mint írták, minimálisra kell csökkenteni a csoportbontásokat a „csoportösszevonások haladéktalan elvégzésével”.

Ez utóbbi Vörös István gimnáziumi tanár szerint elviekben már nem is lehetséges, mivel a tankerületi utasítás szeptember 30-án jelent meg, a tantárgyfelosztást pedig már augusztusban el kellett fogadni a tantestületi értekezleten. Közölte emellett azt is, hogy szerinte nem rajtuk kellene spórolni. Zalay Szabolcs, a pécsi Leőwey Klára Gimnázium igazgatója szerint is nehézkesen lehet utólag megváltoztatni a csoportbontásokat, ő azonban a többi elvárást életszerűnek tartja. „Elég hűvös a 18, lehet, hogy majd ehhez kell majd sajátos pedagógiai módszereket is alkalmazni és időnként felállítani, megtornáztatni a gyermekeket” - tette hozzá.

Néhány napja a 444 írt arról, hogy a zuglói Wesselényi Miklós Műszaki Technikumban azt is előírták, hogy legalább 25 százalékkal kell csökkenteni az energiafelhasználást, amit rendszeresen ellenőriznek is majd. Ennek értelmében például tilos lesz a mobiltelefonokat feltölteni az iskolában, nem lehet használni a saját laptopokat, de még az informatikaórákon is minimálisra kell csökkenteni a gyakorlati foglalkozásokat, azaz lehetőleg úgy kell tanulniuk, hogy jóformán be sem kapcsolják a gépet.

Az RTL Klub Híradója megkereste az ügyben a Csák János vezette Kulturális és Innovációs Minisztériumot, ahonnan azt a választ kapták, hogy „a költségcsökkentő lépések helyi szinten eltérőek lehetnek, figyelembe véve az intézmények helyzetét, a tanulók és az oktatók érdekeit”. Azt a kérdést, hogy fogják-e ellenőrizni az intézkedéseket, sem ők, sem a Pintér Sándor vezette Belügyminisztérium nem válaszolta meg.