2022-10-12 20:31:00

Németország gazdasági visszaesésre, súlyos energia- és társadalmi válságra, de Vlagyimir Putyin bukására számít 2023-ban

A gazdasági miniszter szerint a számok rosszak, és jövőre recesszió jön az Oroszország Ukrajna ellen indított tényleges és a Nyugattal vívott gazdasági háborúja miatt.

Németország 2023-ban recesszióba fordul, Európa legnagyobb gazdasága jövőre 0,4 százalékkal zsugorodik, ahelyett, hogy 2,5 százalékkal növekedne, ahogy azt idén tavasszal előre jelezték – idézte Deutsche Welle Robert Habeck gazdasági miniszter Berlinben szerdán, újságírók előtt mondott borúlátó szavait. A tárcavezető közölte, a 2022-re vonatkozó növekedési előrejelzéseket is lefelé, 1,4 százalékra módosították a korábbi 2,2 százalékról.

A tárcavezető egyértelművé tette, hogy a gazdasági visszaesés Vlagyimir Putyin orosz elnök Nyugat elleni gazdasági háborúja következtében következik be, miközben Moszkva az energiát Európa destabilizálásának eszközeként használja fel. Elismerte, hogy „számok rosszak”, ám azok szerinte sokkal rosszabbak lettek volna, ha a kormány úgy dönt, hogy nem tesz semmit. A zöldpárti politikus állítja, a kormánynak „a gazdaság védelme érdekében tett lépései beváltak, így a gázárplafont is tartalmazó 200 milliárd eurós „gázsegélycsomag” megszavazása, amely nélkül akár 3-9 százalékos visszaesés is lehetett volna. Mindazonáltal a zöldpárti politikus nem kertelt:

Az orosz gázellátási zavarok, miután Oroszország a legnagyobb beszállítójuk, súlyosan érintették a német ipart, és egyre magasabbra nyomták az élelmiszer- és energiaárakat. Az infláció berlini becslések szerint idén átlagosan 8 százalék körül alakul, jövőre pedig hétszázalékos pénzromlással számolnak. A német kormány azonban nem tart a téltől, mert az energiaárakat szándékaik szerint mindenki számára megfizethető szinten tudják tartani, a gáztárolók 95 százalékos töltöttségen állnak, és takarékossággal átvészelik a nehéz időszakot.