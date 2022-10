Bálint Orsolya;

pedagógusok;Klik;Heti abszurd;

2022-10-16 09:00:00

Heti abszurd: bruttó 777 673 forintos pedagógus-alapbért ígér a Fidesz, csakhogy 2025-re, a tanárok meg addigra kockásra fagynak a penészes falak közt

Ha áram van, minden van, mondták az újkori bölcsek, ám ezt most ápdételném: ha internet van, (majdnem) minden van. Lapzártánkkor elment a net a szerkesztőségben, épp a kormányinfót figyeltük serényen, majd kézműves lapkészítésbe fogtunk, bár szerencsére a nyomdagépeket még nem kellett elővenni, sem vésővel-kalapáccsal nekiesni a kolumnáknak. Roppant kínos is lett volna „a világ ötödik leginkább high-tech országában”, ahol épp most szerelik le a klímákat, szedik be a mikrókat és szüntetik meg a nyilvános konnektorokat, hogy egy telefontöltésen 3 forintot spóroljanak.

Kizökkentő élmény a biztonságérzet fokozatos elvesztése, amit rengeteg honfi- és embertársunkkal együtt ma megélünk. Hogy azon aggódhatunk, lesz-e gáz a tározókban, meleg a kisszobánkban, háború a szomszédunkban, telik-e élelemre, lehet-e még kiszállni a világból az eszelősen gyorsító válságban. Lehet, hogy az ársapkák vagy a rendszeres kormányinfók sokakban megnyugtató érzést, a biztonság illúzióját (másokban inkább a gyomorgörcsöt) keltik. Csakhogy az illúziók – bár fontos szerepük van a pszichológiai fejlődésünkben – olyan szempontból veszélyesek, hogy torzíthatják a magunkról és a világunkról kialakított képünket, ez pedig mondjuk csökkentheti az önvédelmi reakcióink hatékonyságát, akár társadalmi szinten is. És akkor megelégszünk mondjuk azzal (de nem), hogy Gulyás Gergely 777 673 forintos pedagógus-alapbért ígért – csakhogy 2025-re, amikor ennek vásárlóereje már csak két tojásra lesz elég, ha így halad az áremelkedés. Talán már nem is lesz tanár a pályán, addigra kockásra fagynak a penészes falak közt, villanykörtéért és ceruzaelemért rimánkodva a KLIK-hez.

De azért a Közép-budai Tankerületi Központ igazgatója most jogtalannak érzi, hogy feléjük áramlik a népharag a fenyegető leveleik, vagy akár a tanárokénál sokszorosan magasabb fizetésük okán, esetleg a szakmai hitelességüket, hozzáértésüket nem teljesen alaptalanul kétségbe vonva – a 444 készített összeállítást a hatvan tankerület színes vezetőegyéniségeiről, akiknek spektrumán meglepően nagy számban fordult elő a narancs. Persze, nem a dementorok tehetnek mindenről, amit Voldemort intézett,

Már megint nem értem, Safranek, egy mondattal korábban még azt állítottad, „ilyen nincs”, amitől a polgári engedetlenség egyre inkább olyan lesz, mint Schrödinger macskája, mintha létezése azon múlna, hogy megfigyelik-e. És egyre többen figyelik, már nem csak fentről, de lentről is, hiába írják mostantól a dühös polgárok számára láthatatlan tintával valamennyi tankerület telefonszámát. Persze, épp elég baj nekik, hogy a gazdáiknak meg gyorstárcsázásra vannak beállítva, és szüntelen kell fenyegetniük akár saját egykori Alma Materjüket, miközben már recseg-ropog alattuk a padló, mint az erfurti latrinabalesetet megelőző percekben.

Ha valaki nem ismerné a történetet, 1184 júliusában a teljes német birodalmi elit összegyűlt egy földvita rendezésére, noha sokan csupán csak saját fontosságukat hangsúlyozandó vettek részt a hatalmasok tárgyalásán. Majd miután megnyílt alattuk a föld, együtt zuhantak bele az erfurti templom alagsorában található pöcegödörbe. Legalább hatvan főnemes oda is veszett a valószerűtlen balesetben – kivéve a viszálykodó érsek és a tartománygróf, akik megúszták –, míg a többiek a falakba kapaszkodva és az ablakpántokon csüngve várták a megmentésüket. A középkor legbizarrabb katasztrófája, avagy karmikus jóvátétele volt-e, nehéz utólag igazolni, mindenesetre intő példa arra nézvést, ha egyszerre sokan tolonganak a hatalom körül fölényes magabiztossággal, anélkül, hogy tudnák, mit rejtenek alattuk a kulisszák.