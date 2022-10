Juhász Dániel;

2022-10-14

Érezhetően erősödött az oktatásügyi megmozdulások társadalmi támogatottsága, a tiltakozások nem csitulnak

Egyre több tanár, diák és szülő követeli az oktatás problémáinak rendezését. A kormány “baloldalozással” válaszol, a tankerületekben pedig a törvényes sztrájkot is próbálják elfojtani.

Országszerte újból több száz oktatási-nevelési intézményben léptek sztrájkba pénteken a pedagógusok, hogy munkabeszüntetéssel tiltakozzanak, miután a kormány több mint egy éve nem hajlandó megállapodni a tanári érdekképviseletekkel, és - bizonytalan ígérgetéseken kívül - nem tesz sürgős, érdemi lépéseket egyebek mellett a pedagógusok bérhelyzete és az egyre súlyosbodó tanárhiány ügyében. A munkabeszüntetéssel tiltakozó pedagógusokat egyre több diák és szülő is támogatja, tegnap több tucat szolidaritási akcióra is sor került az ország különböző pontjain. Annak ellenére, hogy több mint tizenkét éve a Fidesz-KDNP van hatalmon, a kormánypártoktól most is csak annyira telt, hogy a döntések meghozatalától meglehetősen távol álló “baloldalt” hibáztassák a pedagógusok bérrendezésének elmaradása miatt.

Az országos sztrájkot meghirdető Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője, Nagy Erzsébet lapunknak azt mondta, érezhetően erősödött az oktatásügyi megmozdulások társadalmi támogatottsága, különösen azután, hogy a sztrájk helyett a polgári engedetlenséget választó pedagógusokat elkezdték kirúgással fenyegetni a tankerületi központok, a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumból pedig öt tanárt ki is rúgtak. Bár a kormány elismerte, hogy a polgári engedetlenséggel szemben a sztrájk jogszerű, egyes tankerületekben mégis megpróbálták ellehetetleníteni a törvényes munkabeszüntetést.

Voltak olyan esetek is, amikor kilátásba helyezték a sztrájk miatt elmaradt tanórák későbbi pótlását. Nagy Erzsébet ezzel kapcsolatban arra figyelmeztetett, a köznevelési törvény szerint a kiesett órákat csak akkor kell pótolni, ha enélkül az iskolai követelmények teljesítése nem lehetséges, a pótórákat pedig rendkívüli munkaidőként kell elszámolni a tanároknak. Az érdekvédő szerint ilyenre már korábbi sztrájkoknál is volt példa, de miután emlékeztették a tankerületi vezetést, hogy a pótórákat külön ki kell fizetni, a pótlás már nem is volt annyira fontos és nem is került rájuk sor.

A PDSZ ügyvivője beszámolt arról is, volt olyan iskola, ahol az igazgató megtiltotta a pedagógusoknak, hogy a sztrájkról tájékoztassák a szülőket, ami egyébként valóban az intézményvezető feladata, csakhogy az igazgató - a tankerület utasítását követve - azt jelezte a szülők felé, hogy a sztrájk ellenére az oktatás “zavartalan” lesz az intézményben. Majd mégis rendkívüli szünetet rendeltek el, ami Nagy Erzsébet szerint a szülők félrevezetése, megtévesztése, az ilyen intézkedésekkel pedig “csak olajat öntenek a tűzre”.

Több iskolában egyébként a szülői közösség döntött úgy, egész napra otthon tartják gyermekeiket, ezzel is támogatva a pedagógusokat, még akkor is, ha a sztrájk miatt csak néhány óra maradt volna el. Például a vecsési Halmi Telepi Általános Iskola 425 tanulójából 415-en nem mentek be tegnap, a dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskolában pedig 26 diák jelent meg pénteken a 750-ből. Dunakeszin, a Radnóti Miklós Gimnáziumban 88 tanuló ült be az iskolapadba 771 helyett.

Például Zalaegerszegen több ezer tanár, diák és szülő élőláncba rendeződve állt ki egy jobb oktatási rendszerért és a pedagógusok megbecsüléséért, hasonló megmozdulás volt Debrecenben, Szegeden, Szigetszentmiklóson, Miskolcon, Gödöllőn, Pilisvörösváron és Szentendrén is. Győrben középiskolás diákok szerveztek vonulásos demonstrációt, egy időre el is foglalták a helyi Kossuth hidat a “Fizessétek meg a tanárainkat!” felszólítást skandálva. Több hasonló rendezvényre került sor más városokban és Budapesten is: a Széll Kálmán téren például tanárok tartottak fogadóórát az arra járóknak, késő délután pedig a Diákok a Tanárokért csoport szervezett tömegfelvonulást a Hősök terétől a Belügyminisztériumig.

A tiltakozások itt nem értek véget: a PDSZ október 20-ára reggeli forgalomlassító demonstrációt készít elő Pesterzsébeten, október 27-ére pedig újabb, egységes sztrájknapot hirdettek.