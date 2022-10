Gy. D.;

Ukrajna;vezető;atomerőművek;nukleáris fenyegetés;Zaporizzsja;orosz-ukrán háború;

2022-10-16 22:52:00

Az Enerhoatom vezetője szerint háromszor is csaknem nukleáris baleset következett be a Zaporizzsja Atomerőműben

Petro Kotyin szerint az orosz erők veréssel és kínzással próbálják rákényszeríteni az ukrán alkalmazottakat arra, hogy munkaszerződést írjanak alá Oroszországgal.

Romlik a helyzet a Zaporizzsja Atomerőműben, ahol háromszor is csaknem nukleáris baleset következett be, az orosz erők veréssel és kínzással próbálják rákényszeríteni az ukrán alkalmazottakat arra, hogy munkaszerződést írjanak alá Oroszországgal – mondta Petro Kotyin, az ukrajnai atomerőműveket működtető Enerhoatom vezetője a ZDF német közszolgálati televíziónak adott interjúban, amelyből a Deutsche Welle orosz nyelvű kiadása ismertetett részleteket.

Az ukrán állami vállalat vezetője szerint az orosz csapatok megrongálták egyebek között a közigazgatási és oktatási központot is, továbbá az erőmű egyik blokkját. Ezenkívül felszerelést és teherautókat gyűjtenek össze, ami egyebek között nagyban növeli a tűz kialakulásának veszélyét. „Senki sem tudja, hogy miket tárolnak ezekben a teherautókban” – mondta.

Kotyin szerint az erőmű alkalmazottjai nagy nyomás alatt állnak.

Hozzátette: körülbelül 100 alkalmazottat vettek őrizetbe az oroszok, és senki sem tudja, hogy mi történt velük. „Az embereknek tilos elhagyniuk az atomerőművet” – fejtette ki.

Az erőmű területén és környékén többször is aknagránátok csapódtak be, az ágyúzással mind Oroszország, mind Ukrajna egymást vádolja. Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója jelenleg is ingadiplomáciát folytat Oroszország és Ukrajna között annak érdekében, hogy biztonsági zónát hozzanak létre az erőműnél.

Kotyin szerint továbbra is nagy a veszélye egy nukleáris baleset kialakulásának. Mint mondta,

Ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra: amikor a hűtőrendszer leáll, a reaktorok fűtőelemei olvadni kezdenek. Ezt a jelenséget a japán fukusimai atomerőmű-balesethez hasonlította, amely során a cunami következtében megrongálódott az áramellátás, nem sokkal ezután pedig elkezdtek megolvadni a fűtőelemek.

Jelenleg a Zaporizzsja Atomerőmű hat reaktorának mindegyike le van állítva. Az elmúlt napokban már kétszer kellett beüzemelni a tartalék dízelgenerátorokat az erőmű áramellátásának leállása miatt. A NAÜ a héten arról számolt be, hogy sikerült helyreállítani az erőmű külső áramellátását.