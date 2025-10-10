A tragédia csütörtök este történt, a rendőrség jelenleg is eltűntként keresi a férfit.
Tóth Endre szerint a kancellár - aki egyben fideszes polgármester is - ügyeiről a felettesei is tudtak.
A palesztin szélsőséges szervezet nem engedi el az izraeli túszait, amíg Izrael nem állítja le offenzíváját a Gázai övezet ellen.
Aki korábban kritikus szakvéleményt írt a debreceni akkumulátorgyárról. Rétvári Bence az érdemi kérdésekre válaszul csak annyit írt, mikor lett felmentve munkaköréből Kincses Dániel.
A vélemény legsúlyosabb megállapítása szerint Debrecennek az újonnan megjelenő ipari vízigények miatt koncepcionálisan át kell alakítania a teljes városi ivóvíz-, szennyvíz- és csapadékhálózatot, mert az eddigi rendszer néhány év múlva már nem fogja bírni a terhelést.
A tankerületi vezető állítása szerint a rendőrség őt eddig nem kereste.
Húzták az időt, aztán nem a megfelelő adatsort küldték el.
Bírálói szerint a múlt hónapban elfogadott jogszabály célja a szólásszabadság és a független média korlátozása, a kormánnyal szemben kritikus hangok elhallgattatása.
Az ukrán nácik miatt kesergő Alekszej Pavlov előbb azt állította, hogy Ukrajnában nyugati irányítással „be akarják tiltani” egyebek között a judaizmus valódi értékeit, majd néhány mondattal később sikerült zsidóznia egy nagyot. Az Oroszországból elmenekült korábbi főrabbi felszólította az oroszországi zsidókat, hogy hagyják el az országot.
Petro Kotyin szerint az orosz erők veréssel és kínzással próbálják rákényszeríteni az ukrán alkalmazottakat arra, hogy munkaszerződést írjanak alá Oroszországgal.
A független országgyűlési képviselő megnézette a Belső-Pesti Tankerületi Központ vezetőjének diplomamunkáját egy szakértővel. A következtetés szerint a szerző a diplomamunka legalább harmadát plagizálta, és konzulense nevét sem tüntette fel.
„Nem merül-e fel Önben morális aggály munkavégzésének törvényi kötelezettségét illetően?” – pendíti meg a Belső-Pesti Tankerületi Központ vezetőjének, Marosi Beatrixnak írt nyílt levelében a Madách Imre Gimnázium egyik tanára.
Arne Schönbohm azon a német kiberbiztonsági tanácson keresztül kerülhetett kapcsolatba az orosz ügynökökkel, amelynek tagjai között van egy volt KGB-s által alapított orosz cég leányvállalataként működő német cég.
Ravil Maganovot szív- és érrendszeri problémák miatt kezelték.
Ajman al-Zavahiri likvidálásáról Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke tett bejelentést.
Már most szólok, hogy bárki, akinek a fejében megfordul, hogy az adóhatóság informatikai rendszerében turkáljon, az bűncselekményt követ el – írta a főpolgármester.
A New York-i tőzsde 226 éves történetében először kerül asszony a vezetői posztra.
Nagy léptekkel halad a budapesti, zöldmezős beruházásként tervezet szuperkórház személyzeti munkája – derült ki Balog Zoltán szerdai, pozitív kormányzati hírnek szánt bejelentéséből.
Az eset tavaly június 3-án történt Okány és Kisnyék között. Egy mondhatni járműszerelvényt – egy lovas fogatot, egy járatott lovat és egy lépésben haladó kocsit, Opelt – akartak előzni egy VW-nel, amikor szemből érkezett egy autó, egy Suzuki, tehát az előzés feltételei nem álltak fenn. A két kocsi végül a lovas fogat mellett ütközött, és a VW nekicsapódott a fogatnak és a lónak is – előbbi megrongálódott, utóbbi elpusztult. A Suzukit vezető sofőr a helyszínen életét vesztette – írja a beol.hu.
Kerényi György Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje megkeresésére vállalta el a párt kommunikációs vezetőjének feladatát - tudatja közleményében az MSZP.
A rendőrség keresi azt az egyelőre ismeretlen férfit, aki többször megütötte a 6-os villamos vezetőjét Újbudán. A police.hu-n közzétettek egy videót, ahol jól látható a gyanúsított.
Rátámadt egy férfi a Móricz Zsigmond körtéri végállomásnál a 6-os villamos vezetőjére.
Hivatalos: Solti Péter miniszteri biztos váltja Pölöskei Gábornét a Klebelsberg Központ (KK) elnöki székében. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) közleménye szerint Solti - aki jelenleg az intézményirányítási és finanszírozási rendszer kialakításáért felel - januárt 16-tól kezdi meg munkáját a KK élén. Mint írták, a KK az "eddigieknél nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy menedzserszemlélettel végezze a feladatait, a rendelkezésre álló erőforrásokat, tudást és lehetőségeket minél hatékonyabban csatornázza be a tankerületi központokon keresztül az iskolákba".
Szerb elfogatóparancs alapján a francia hatóságok letartóztatták Ramush Haradinajt, a Koszovó Jövőjéért Szövetség párt vezetőjét, egykori UCK gerillaparancsnokot, aki 2004 és 2005 között Koszovó miniszterelnöke volt. Szerbia az 1998-ban és 1999-ben elkövetett háborús bűnök és civilek gyilkolásának vádjával 108 bűnvádi feljelentést tett az egykori gerillaparancsnok ellen.
A baszk szeparatista szervezet utolsó ismert vezetőjét, a 41 éves Mikel Irastorzát Baszkföld északi részén, a franciaországi Ascain városában tartóztatták le – közölte a spanyol belügyminisztérium a Twitteren. Az akcióban a francia titkosszolgálat mellett a spanyol rendőrség is részt vett. Madrid közlése szerint további ETA-tagok őrizetbe vétele várható - adja hírül az Euronews.
Az célpont Kemal Kilicdaroglu, a legfőbb török ellenzéki tömörülés, a kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) elnöke volt, a támadás az északkelet-törökországi Artvin tartomány egyik hegyvidéki útszakaszán történt - jelentette a Dogan török hírügynökség.
Németországban terrorgyanú miatt őrizetbe vettek egy férfit, akiről azt feltételezik, hogy az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet egyik vezetője lehet.
Szolgálati visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatta ki a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját a Központi Nyomozó Főügyészség.
A Mubarak-rezsim utolsó külügyminisztere, Ahmed Abul-Geit került az "arab tavasz" óta tomboló közel-keleti konfliktusok miatt erősen megosztott Arab Liga élére. Kinevezését csütörtök este jelentették be Kairóban, miután hosszú tárgyalások eredményeként sikerült erről megállapodni a szervezet ülésén.
Szombattól a teljes üzemidőben járműkísérő személyzet nélkül közlekednek a 4-es metró automata szerelvényei. 2014 márciusa óta zajlik az utasforgalmi próbaüzem, amelynek keretében folyamatosak a tesztek annak érdekében, hogy a vonal a végleges használatbavételi engedélyt az év végéig megszerezze.