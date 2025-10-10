Halálos balesetet okozott a tanulóvezető - Elítélték az oktatót

Az eset tavaly június 3-án történt Okány és Kisnyék között. Egy mondhatni járműszerelvényt – egy lovas fogatot, egy járatott lovat és egy lépésben haladó kocsit, Opelt – akartak előzni egy VW-nel, amikor szemből érkezett egy autó, egy Suzuki, tehát az előzés feltételei nem álltak fenn. A két kocsi végül a lovas fogat mellett ütközött, és a VW nekicsapódott a fogatnak és a lónak is – előbbi megrongálódott, utóbbi elpusztult. A Suzukit vezető sofőr a helyszínen életét vesztette – írja a beol.hu.