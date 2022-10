P. L.;

Európai Unió;Orbán-kormány;Egyesült Államok;Schiffer András;Antony Blinken;orosz-ukrán háború;Sanna Marin;

2022-10-17 13:40:00

Schiffer András szerint a finn miniszterelnök legalább akkora háborús uszító, mint Vlagyimir Putyin rendszere

Az LMP volt társelnöke úgy vélte, Antony Blinken amerikai külügyminiszter ma a világpolitika egyik legcinikusabb figurája Az Orbán-kormányt a többi között az Oroszországnak való energiaügyi kitettségért bírálta, a DK mellett szerinte csak a Momentumnak lehet jövője Donáth Anna vezetésével.

Egyelőre az Egyesült Államok biztosan nyer, az Európai Unió biztosan veszít a háborún, Oroszország és Ukrajna sorsa egyelőre megfejthetetlen - jelentette ki Schiffer András a kormánypárti Mandinernek adott interjújában. Hozzátette, annyi biztos, hogy Ukrajna akkor is katasztrofális helyzetben lesz, ha sikerül kiűzniük az oroszokat. Gondolom, már lesben állnak azok a hiénák, akik az újjáépítésből szeretnének extraprofitot realizálni. Antony Blinken pedig ma a világpolitika egyik legcinikusabb figurája – fogalmazott az amerikai külügyminisztert bírálva.

Az LMP alapítója, korábbi társelnöke az interjúban közölte, Orbán Viktor és kabinetje tizenkét év kormányzás után nagymértékben felelős az Oroszországnak való kitettségünkért az energiahordozók területén.

Hozzátette ugyanakkor, hogy „épeszű ember ma nem gondolhatja komolyan, hogy egy magyar miniszterelnöknek az első sorban kellene menetelnie a nyolcadik-kilencedik-tizedik szankciós csomagért, illetve le kellene vágnia Magyarországot az orosz vezetékekről és a nem létező fegyveres kapacitásokat áttolnia a háború területére”. Szerinte az amerikaiak ezt várják tőlünk, valamint azt, hogy Magyarország további fegyvereket vásároljon, ugyanakkor „a haza sorsáért felelős” magyar miniszterelnök nem vehet részt a háborús feszültségek szításában. „Kétségtelen, eléggé röhejes, hogy a nyolcadik szankciós csomag megszavazása után indul nemzeti konzultáció a szankciós politika kritikájáról – ne tessék már hülyének nézni az embereket!” - jegyezte meg a volt országgyűlési képviselő.

Schiffer András szerint az Egyesült Államok belehajszolta az Európai Uniót a konfliktusba, Magyarország ezt az imperialista nyomulást egyedül nem fogja tudni megállítani. Az Orbán-kormány február 24-e óta folytatott energiadiplomáciájával azonban egyetértett.

A volt politikus hitványnak tartja a német zöldpolitikusokat, akik a repesztéses technológiával kitermelt amerikai földgáz, illetve kőolaj mellett foglaltak állást, ami Schiffer szerint még az orosz energiahordozóknál is veszedelmesebb. „Elképesztő pusztítással jár a kitermelése, és rettenetes környezeti kockázatokat rejt a szállítása” - mondta. Képmutatónak tartja ugyanakkor a Greenpeace-t is, amely „véres olajjal” akciózott a magyar választási kampányban.

Az LMP alapítója háborús uszításnak minősítette, hogy az uniós vezetők az ukrajnai fegyverszállítások közben nem tárgyalnak az oroszokkal. Szerinte az a mondat, hogy béke akkor lesz, ha az ukránok győznek, nem a béke irányába mutat, inkább a nukleáris pusztulás rémképét idézi fel.

Schiffer András arra is utalt, szerinte amerikai nyomásra szakadt vége az ukrán-orosz tárgyalásoknak a háború esetleges lezárásáról. Afelől pedig szkeptikus, hogy Vlagyimir Putyin legyőzésével beköszöntene az örök béke. „Vegyük már észre, hogy hiába borsódzik a háta minden jóérzésű embernek a novicsokos, plutóniumteás konfliktuskezeléstől, Oroszországot az elmúlt évszázadokban senki nem tudta megtörni! Annak pedig soha nem volt jó vége, amikor egy nemzetet meg akartak alázni” - mondta. Ukrajna február 24-ei megtámadásának viszont nem látja racionális magyarázatát, úgy vélte, ha sikerül is az oroszoknak elfoglalniuk Kijevet, a nyugati országrészben olyan kilátástalan harcok következnének, amelyekhez képest az Egyesült Államok afganisztáni offenzíváját is könnyed kalandnak minősítette. „A putyini agresszió tehát nemcsak a nemzetközi jognak, a humanitárius és ökológiai felelősségnek, de a józan észnek is ellentmond” - összegzett.

Szó esett az interjúban az Európai Unióhoz való viszonyról is. Szemben Kövér Lászlóval, Schiffer András szerint nem a jobboldali, hanem a szuverenista kormányokkal szemben zajlik uszítás. A jogállamisági elveket az európai bürokrácia az éppen aktuális érdekei mentén használja fel vagy nem, ettől még azonban „Magyarországon sem lehet eldorbézolni az uniós pénzeket, és súlyos jogállamisági problémák is vannak” - mondta. A problémák azonban nem a 7. cikkely szerinti eljárás élesítésekor kezdődtek, már 2013-ra kiépültek egy autokratikus vonású rendszer alapjai - vélekedett az LMP volt társelnöke. A brüsszeli vezetést álszentnek tartja, afelől viszont szerinte sem lehet kifogása az Orbán-kormánynak, hogy az uniós adófizetőknek felelős intézmények garantálni akarják a támogatások célszerű, észszerű és törvényes elköltését, valamint a forrásfelhasználással összefüggő jogviták pártatlan elbírálását.

Az LMP volt társelnöke arról is beszélt, maszlagnak tartja, hogy az Orbán-kormány konfliktusa pusztán ideológiai jellegű lenne az Európai Unióval, bár megjegyezte, hogy Lengyelország esetében a Kaczyński-féle politika legnagyobb ellenfelei sem állítják, hogy a kormány lopna, mégsem kapják meg a pénzeket. Szerinte inkább arról van szó, hogy a lengyel és a magyar kormány politikája sértik az európai centrumállamok gazdasági érdekeit.

A Mandiner interjújában szó esett arról is, mit gondol a volt politikus az Action for Democracytól érkező ellenzéki kampánypénzekről. „Márki-Zay Péter érdeme, hogy most ezek az erők a napfényre kerültek” - közölte, hozzátéve, azt a politikai formációt, amely „a globális tőkeérdekeltségektől és a nemzetközi szabadkereskedelmi politikát uraló köröktől kapja a támogatást, sok mindennek lehet nevezni, azonban baloldalinak és hazafinak bizonyosan nem”.

Az interjú vége felé Dobrev Klára árnyékkormányáról is kérdezték, amit Schiffer András bohózatnak tart, ám Gyurcsány Ferenc logikája mentén érthetőnek nevezte. Szerinte egyedül a DK-nak van szervezeti ereje az ellenzékben, az árnyékkormánnyal pedig a kormányzati kompetencia nyomait próbálja szemléltetni. Ugyanakkor az árnyékkormány egyes tagjait illetően úgy vélekedett, „az embernek nem a kormányzati kompetencia jut eszébe, hanem inkább borogatásért kiált”. A DK mellett szerinte csak a Momentumnak lehet jövője Donáth Anna vezetése mellett. „Azt nem hiszem, hogy van olyan bolond a mikroadományozók között, aki Fekete-Győr Andrásra vagy Gelencsér Ferencre egyetlen centet is áldozna. A többiek politikai értelemben nem léteznek” - közölte.