Marnitz István;

üzemanyag;benzin;gázolaj;benzinár;üzemanyagár;gázolajár;benzinfogyasztás;

2022-10-18 07:30:00

Magyarországot tankolási őrületbe kergette az árstop, csúcson az üzemanyag-kereslet

Az első háromnegyed év alatt soha nem látott emelkedéssel rekordszintre emelkedett a márkás kutak benzin- és gázolajforgalma, de a dízelért soha ennyit nem kértek a hatósági árra nem jogosult autósoktól sem, mint most.

Az első három negyedév során 41 százalékkal több 95-ös benzin fogyott az előző év hasonló időszakához képest a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) tagvállalatainak kútjain – tette közzé hétfőn a legnagyobb töltőállomás-láncokat tömörítő szervezet. A termékből közel 1168 millió liter fogyott. Ezt az értéket csak 2007 1194 literje haladta meg. Normál gázolajból 37 százalékkal többet vásároltak a több mint ezer márkás – szakkifejezéssel „színes” – hazai kúton. A termékből 2,1 milliárd litert adtak el, ami soha nem látott szint.

A jóval kisebb, ugyanakkor hosszú évekig folyamatosan emelkedő arányú prémiumtermékek iránti kereslet ugyanakkor legalábbis hasonló arányban zuhant. Így a prémiumbenzinek iránti kereslet 41 százalékkal 139 millió literre esett, míg a kiemelt minőségű gázolajból a 2021 januárja és szeptembere közötti időszakhoz képest 35 százalékkal kevesebb, 143 millió liter fogyott.

A különböző gázolajfajtákból összesen 28 százalékkal többet, 2,3 milliárd litert tankoltak, ami közel negyedével haladja meg az eddigi, 2019-es csúcsértéket. Mindezek eredőjeként a MÁSZ-hálózatokon összesen közel 3,6 milliárd liter üzemanyag fogyott, ami mintegy 26 százalékos emelkedés a tavalyi év hasonló időszakához képest.

Valamennyi emelkedési mértékre elmondható, hogy ugyan rendre minden idők messze legmagasabb első háromnegyed évi szintjét jelentik, e tekintetben az abszolút rekordot többnyire 2022 első – a 95-ös esetében második - negyed éve hozta.

A negyedéveket önmagukban vizsgálva még inkább szembeötlő az év eleji „őrület” enyhülése. Eszerint, míg 2022 első negyed éve az előző év hasonló időszakával összevetve még 30, illetve 37 százalékos emelkedést hozott a benzin és a gázolaj összesített forgalmában, a második negyed év hasonló összevetésű adatai már némiképp enyhültek, a harmadik negyed évek különbsége pedig már „csak” 13, illetve 15 százalék.

Szakértők a rekordszintű forgalmat, illetve a hatósági áras alaptermékek emelkedési ütemét egyértelműen a tavaly november közepén literenként 480 forintban meghúzott üzemanyagársapkával magyarázzák. A piaci tarifák ugyanis ezt az elmúlt időszak során rendre több száz forinttal meghaladták. Vagyis bár a 480 forintos árkorlát a döntés és a bevezetés időszakában rekordárnak számított, a piaci árak elszabadulása miatt a közlekedők mégis olcsónak érzik.

Ezt az elméletet támasztja alá, hogy amiként a kormány az idő előrehaladtával bizonyos fogyasztói köröktől – így először (a mezőgazdasági gépeket leszámítva) a 3,5 tonnánál nehezebb külföldi, illetve 7,5 tonnánál nehezebb hazai járművek, majd az összes külföldi tankoló, végül pedig a céges autók tekintetében - fokozatosan megvonta a hatósági áras tankolás jogát, úgy enyhült némiképp az emelkedési ütem, ami így az év elején, tehát a kormányzati korlátozások bevezetése előtt bizonyult a leginkább kiugrónak.

Az alaptermékek forgalomemelkedését emellett a prémiumtermékek iránti kereslet látványos zuhanásával is magyarázta megkeresésünkre Grád Ottó, a MÁSZ főtitkra. Eme üzemanyagfajtákért ugyanis még a – szintén sokkal drágább – piaci árú alaptermékeknél is többet kérnek. (Így ama, régebbi típusú autók tulajdonosai, akik a benzin bioarányának tavalyelőtti megemelés miatt kénytelenek voltak átszokni a változatlan összetételű prémiumtermékekre, többségükben alighanem mégis megkockáztatják az alaptermék használatát.) A benzinek forgalmán túlnyomórészt a magánszemélyek autózási szokásai tükröződnek. Mivel e termék keresletugrását így csak a külföldiek kizárása befolyásolta – akik így el is szoktak a hazai kutaktól –, itt a csökkenés kevésbé volt tetten érhető. Így a – korábbi évek során enyhébb növekedést mutató – benzinforgalom idén újabb rekordot ért el. Bár a gázolaj forgalmát nagyobb mértékben befolyásolták a korlátozások, e termék iránt sem nyilvánult meg soha ekkora kereslet.

A főtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál nyilvántartott országos – vagyis a közel ezer hazai „márkátlan”, más szóval „fehér” töltőállomás forgalmát is tartalmazó – adatok az első nyolc hónap tekintetében jóval szerényebb, „mindössze” 8-10 százalékos emelkedésről tanúskodnak. Ez alátámasztja azokat a piaci megfigyeléseket, amelyek szerint a hatósági árkötelezéssel, vagyis a „márkás” és a „márkátlan” kutak közötti tarifakülönbség eltűnésével

Olyannyira, hogy az országos forgalomugrás ellenére a „fehér” kutak – korábbi kutatásaink szerint leginkább a benzin tekintetében – két számjegyű forgalomesést értek meg. (A kis kutak érdekképviseletét végző Független Benzinkutak Szövetsége így a kormányt úgymond tönkretételük révén a „márkás” láncok érdekében végzett, bújtatott piacszerzéssel vádolta meg.) A nagykereskedelmi, vagyis a zárt töltőállomásokról szintén jelentős forgalom terelődött át a nyilvános kutakra.

Az ország ellátását végző, az elmúlt hónapok során különböző okokból leálló finomítók újból üzembe állása ellenére Grád Ottó egyelőre nem számít az üzemanyagok tankolási korlátozásainak megszűnésére. Európát ugyanis változatlanul gázolajhiány sújtja. Ennek hátterében az Ukrajna elleni orosz katonai támadás tovagyűrűző hatásai állnak, amennyiben hamarosan életbe lépnek az Oroszországból származó olajtermékekre (így például gázolajra) kivetett uniós kereskedelmi korlátozások is, ellenben a dízel több gyár esetében a – manapság szintén igen szűken mért – földgázt is helyettesíti. Ugyanakkor a főtitkár a helyzet további romlására sem számít. A MÁSZ emellett változatlanul, határozottan szorgalmazza a 480 forintos üzemanyagár-korlát megszüntetését is.