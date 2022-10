Gál Mária;

Oroszország;ellenzék;Ukrajna;háború;menekülés;

2022-10-19 07:32:00

Oroszország ezt nem tudja megnyerni, már az is menekül, aki nemrég még ünnepelte a háborút

A 27 éves szentpétervári Niki Prosin, YouTube- és Tik Tok-sztár júliusban még azzal jelentkezett be élő adásban Moszkvából, hogy az orosz főváros a nyugati szankciók ellenére zavartalanul éli mindennapjait, egy tank benzin pedig jóval olcsóbb ott, mint bárhol nyugaton. A részleges mozgósítás szeptember 21-i kihirdetése után néhány nappal már egy gyökeresen más Moszkvából jelentkezett, ahol már nemcsak az üzemanyag, hanem a kávé ára is megduplázódott, ahol a sokasodó hiánycikkek és a harctérről cinkkorporsóban hazatérő katonák számának emelkedésével egyenarányosan párolgott el szinte nyomtalanul a kezdeti eufória.

Az emberek már nem kapkodnak a Vlagyimir Putyin háborújának kedvenc szimbóluma, a Z-s pólók és egyéb csecsebecsék után. Prosin is élt a lehetőséggel, és Törökországba menekült az első repülővel, és bár 1400 dollárjába került a Szentpétervár-Moszkva- Isztambul járatra jegyet szereznie, örült, hogy elhagyhatta hazáját és csak reméli, hogy előbb-utóbb egy normális, békés országba térhet vissza.

Az orosz vogger csupán egyike annak a több mint 700 ezer orosz hadköteles férfinak, akik a mozgósítás miatt sebtében és kalandosan elhagyták az országot. És nem ő az egyetlen, széles körben ismert személy, aki felrója az elnöknek, hogy

A The Moscow Times ellenzéki portálnak nyilatkozva nemrég több magas rangú orosz veterán bírálta az Ukrajna ellen indított háborút, Putyint és az orosz hadvezetést. A háborúval szembeforduló veteránokat sorra bírságolják, ítélik el, és hurcolják meg Oroszországban. Az ő bírálatuktól nyilván a Kreml is jobban retteg, az ő hangjuk ugyanis sokkal többet nyom a latban a hadsereg soraiban, mint bármely ellenzéki, civil szereplőé. Hogy ők miért lázadnak? Az ellenzéki portál által megszólaltatott egykori katonatisztek különböző okokat említettek a háború ellenzésére: míg egyesek "igazságtalan" támadásnak nevezték azt egy kisebb szomszéd ellen, mások leginkább attól tartottak, hogy az mérhetetlen fájdalmat okoz Oroszországnak. Egyetértettek viszont abban, hogy az Oroszországban uralkodó végletes korrupció és a magas rangú parancsnokok szakmai inkompetenciája miatt nem valószínű, hogy az ukrajnai harctéren sikerrel járhat az orosz hadsereg.

Az orosz légierőtől alezredesi rangban nyugdíjba vonult Krasznodarban élő Vitalij Votanovszkij egyike a háborút nyíltan ellenző veteránoknak. A portál megjegyzi, nem tömegekről van szó, csupán egy maroknyi volt tiszt vállalta fel nyilvánosan háborúellenes álláspontját. Ők nem csak a Kreml, hanem az egykori bajtársak haragjának célkeresztjébe is kerültek. Votanovszkijt például azért vették többször is őrizetbe az orosz hatóságok, mert halott katonák sírját fényképezte. „Putyin saját kezűleg tette tönkre az ország katonai mozgósítási erőforrásait, és most ez az idióta az egész világgal háborúba keveredett. Olyan körülményeket teremtett, amelyekben nem tudunk győzni – mondta a The Moscow Timesnak. Votanovszkij. Hozzátette, az ellenzéki politikában szerzett tapasztalatai azt mondják, hogy Oroszországban hazugságokon alapul minden.

Az afganisztáni szovjet veterán, Nyikolaj Prokudin, társszerzőként írt egy petíciót az ukrajnai háború eszkalációja ellen veterántársával, Szergej Guljajevvel, aki hírszerző tisztként szolgált Afganisztánban. Prokudin hangsúlyozta, hogy „a legtöbb embert megtéveszti a propaganda". Szerinte a „bűnös” parancsokkal való szembeszegülés nem sérti a katonai becsületkódexet. "Az ukránok a barátaim és bajtársaim, ezért mélységesen felháborít, ami történik…. Természetesen megvédem hazánkat az ukránoktól, a fehéroroszoktól, a türkménektől, a kazahoktól, de csak akkor, ha megtámadnak minket".

Guljajev azt emelte ki, nem tudja, mozgósítják-e, de biztosan nem megy Ukrajna ellen harcolni, inkább a börtönt választja. Az ő motivációja nemcsak nagyon emberi, hanem minden bizonnyal, nem egyedi, sajátos »szovjet« történet. Afganisztánban egy ukrajnai szovjet katona mentette meg az életét. Barátok lettek. Ennek az ukrán férfinak a fia 2014-ben, az ukrán hadsereg katonájaként vesztette életét donyecki repülőtér védelmében, az Oroszország által támogatott szakadárokkal vívott harcban. »Az egyetlen fia«, hangsúlyozta a veterán hírszerző. Ő maga az afganisztáni háború veteránjainak 2016-os belarusz találkozóján értesült a tragédiáról. Az egykori barát nem fordult el tőle, de

– mondta Guljajev.

Az orosz adófizetők pénzéből finanszírozzák az ukrajnai területszerzési kísérletet és egyértelmű, hogy az orosz nép fog fizetni „az őrült ötleteikért" - mondta Igor Knyazkov, a csecsenföldi háború veteránja, akit a fegyveres erők "lejáratásáért" ítéltek el, mert a VKontakte közösségi hálózaton a profilképét egy olyan "nincs háború" feliratú fotóra cserélte, amelyen grozniji lebombázott házak láthatók.

"Sem Putyin, sem Szergej Sojgu védelmi miniszter egyetlen napot sem szolgált a hadseregben, így vajmi kevés elképzelésük van fegyveres erőink és Ukrajna fegyveres erőinek állapotáról és képességeiről" - mondta Guljajev. Votanovszkij eközben azt emelte ki, hogy Sojgu elődje, Anatolij Szerdjukov korábbi védelmi miniszter idején végrehajtott katonai reformok "gyakorlatilag tönkretették" az orosz hadsereget. Az első katasztrofális lépésnek a kötelező katonai szolgálat időtartamának 2007-ben elrendelt csökkentését tartja, mert mint mondta, "A modern hadviselés mindenekelőtt a technológia, a tudás és a készség hadviselése. Egy év alatt nem lehet megtanítani egy sorkatonának semmilyen high-tech készséget".

Guljajevet menesztette elnöki tisztségéből a szentpétervári afganisztáni veteránok szövetsége, amiért ellenzi az ukrajnai inváziót. Leköszönő beszédében az egykori katonatiszt azt mondta társainak:" Srácok, én nem megyek Putyinnal a csatába. Ő nem fehér lovon az élen lovagolva vezeti csapatainkat, hanem a Kremlben egy bunkerben vagy egy gelendzsiki palotában ül a jachtjaival és a kurváival" .