Társadalmi célú hirdetés;

népszámlálás;KSH;2022;

2022-10-21 08:00:00

Számlálóbiztosokkal folytatódik a népszámlálás

Azokat a címeket, amelyekről október 19-ig nem érkeztek be interneten az adatok, számlálóbiztosok keresik fel november 20-ig. A kérdőív kitöltése egy 2-3 fős háztartás esetében csupán fél órát vesz igénybe.

Országosan csaknem 28 ezer számlálóbiztos keresi fel november 20-ig azokat a háztartásokat, amelyek nem töltötték ki online a népszámlálási kérdőívet. Ugyanazokra a kérdésekre kell válaszolni a számlálóbiztosnak is, mintha online töltöttük volna ki a kérdőívet, csupán a válaszadás módja különbözik. Ebben az időszakban ugyanis már csak a számlálóbiztos segítségével lehet megválaszolni a népszámlálási kérdéseket.

Időpont

A számlálóbiztosok hétköznap és hétvégén is dolgoznak, reggel, délben és este is próbálják felkeresni a háztartásokat, hogy lekérdezzék a kérdőíveket. Becsengetnek az érintett lakcímekre, és elmondják, miért jöttek. Ha alkalmas az időpont az interjúra, akkor felteszik a kérdéseket. A népszámlálási kérdésekre bármelyik, a háztartásban élő, 18. életévét betöltött cselekvőképes személy válaszolhat. Ha nem tartózkodik otthon olyan személy, aki válaszolna, vagy az időpont nem alkalmas a kérdőív kitöltésére, a számlálóbiztos otthagy egy értesítőt, megjelölve rajta a következő felkeresési kísérlet időpontját, valamint a telefonos elérhetőségét. Ezt a telefonszámot felhívva időpontot egyeztethetünk a számlálóbiztossal, így legközelebb akkor megy ki az adott lakcímre, amikor az biztosan megfelel az ott élőknek.

Azonosítás

A számlálóbiztost nem kötelező beengedni, ha valaki azt szeretné, a kérdőívet ki lehet tölteni akár az ajtóban állva is. Minden számlálóbiztosnak saját, névre szóló, egyedi azonosítószámmal rendelkező számlálóbiztosi igazolványa van. Ez az igazolvány a személyi azonosságot igazoló fényképes okmánnyal, tehát a személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal együtt érvényes. Amikor a számlálóbiztos becsönget valahová, fel kell mutatnia a számlálóbiztosi igazolványát, valamint kérésre a személyi igazolványukat vagy más fényképes igazolványukat is bemutatják. A számlálóbiztos személyét a népszámlálás teljes időszakában működő, ingyenesen hívható információs telefonszámon (+36-80-080-143) tudjuk ellenőrizni a lakcímünk alapján.

Adatfelvétel

Az adatszolgáltatás egy lakáskérdőív kitöltésével indul, majd a személyi kérdőívek következnek – utóbbiból annyit kell kitölteni, ahányan az adott lakásban élnek. A számlálóbiztos felolvassa a kérdéseket, majd az adatszolgáltató válaszai alapján rögzíti a válaszokat a nála lévő tableten. Egy 2-3 fős háztartás esetén ez nagyjából fél órát vesz igénybe. A kitöltés folyamatát mindenki végig figyelemmel kísérheti. A kérdőív lezárását és beküldését követően a számlálóbiztos igazolást állít ki arról, hogy az adott háztartás eleget tett adatszolgáltatási kötelezettségének. A számlálóbiztostól kapott igazolást, illetve az abban szereplő, kitöltést igazoló kódot legalább a népszámlálás végéig meg kell őrizni, mert szükség esetén ezzel lehet igazolni, hogy részt vettünk a népszámlálásban. A számlálóbiztosok titoktartási nyilatkozat aláírásával vállalják, hogy a kapott válaszokat, illetve a tudomásukra jutott egyéb információkat bizalmasan kezelik.

Biztonság

A válaszadás a népszámlálásról szóló törvény értelmében kötelező. Azok, akik korábban, az online adatszolgáltatási időszakban nem tettek eleget kötelezettségüknek, és a számlálóbiztosoknak sem sikerül elérni a november 20-ig tartó összeírói időszakban, pótösszeírás keretében november 21. és 28. között, a települési jegyzőt felkeresve tölthetik ki a népszámlálási kérdőívet. Nem érdemes azonban az utolsó pillanatig várni, hiszen a számlálóbiztos alkalmazkodik hozzánk, próbálja megtalálni a számunkra legmegfelelőbb időpontot, az otthonunkban keres fel minket, így ki sem kell mozdulnunk, hogy válaszoljunk a kérdésekre.

Adatfelhasználás

A népszámlálás egy pillanatkép a társadalmunkról. Az adatokból tudjuk azt pontosan megmondani, hányan élünk Magyarországon. Az országos és a helyi, a közvetlen lakóhelyünket érintő fejlesztési programokhoz is ezek az adatok nyújtanak támpontot. A népszámlálásnak köszönhetően alkothatunk képet hazánk népességének demográfiai, nemzetiségi és vallási összetételéről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, háztartási és családi viszonyairól, lakáskörülményeiről. Láthatóvá válnak társadalmunk különböző csoportjai, például a fogyatékossággal élők, vagy a nemzetiségi, vallási közösségek is.

A népszámlálás célja a népesség és a lakáshelyzet teljes körű felmérése. A lakáskérdőíven az otthonok alapvető adatait kell megadni, de ezek is fontosak, hiszen a válaszok segítségével kaphatunk pontos képet a háztartások lakáskörülményeiről. Megtudhatjuk többek között, hogy milyen a lakások falazata, milyen fűtési lehetőségek vannak, és ezek a berendezések milyen fűtőanyagot használnak. Ezek az adatok most különösen fontosak, de segítséget jelentenek például későbbi támogatási programok kialakításához is. Az alapvető információk a jelenleg üresen álló lakások esetében is nélkülözhetetlenek, ezért szükséges, hogy a tulajdonosok ilyen esetben is kitöltsék a lakáskérdőívet.