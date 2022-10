P. Szabó Dénes;

Festészet;Tata;madárvonulás;könyvbemutató;Öreg-tó;

2022-10-22 07:45:00

Varázslatos akvarelleken mutatja be az Öreg-tó szárnyas élővilágát a tatai Madárkalauz

Tata városáért csakúgy rajonganak a madarak – derül ki a napokban megjelent Madárkalauzból, amely a környék madarait és élőhelyüket mutatja be lírai szépségű akvarellképeken. Az illusztrációkat a több nemzetközi díjjal elismert Kókay Szabolcs természetfestő vitte papírra, míg a szöveget Csonka Péter természetvédelmi tájegységvezető, a Tatai Vadlúd Sokadalom főszervezője írta. Noha a kötet avatott szakmai szemmel járja körbe témáját, alkotóinak elsődleges célja, hogy aki kézbe veszi, megszeresse a barokk kisváros és környékének varázslatos madarait.

A természetet járva, ha figyelmesek vagyunk, mindenütt kisebb élővilágokat fedezhetünk fel – ezt is megtapasztalhattuk tatai kirándulásunkon. A város környékéről írt Madárkalauz – a madármegfigyeléshez még GPS-koordinátákat is megadva – segít észrevenni a térség legkülönfélébb madarait. Laikusként nem is gondolnánk, hogy az erdők fái, bokrai és a tó vize hány százféle madárfajt rejt, melyek nemcsak fel-feltűnnek, de ciklikusan visszatérnek a kedvelt helyeikre.

Tata ugyanis olyan város, ahová madárként érdemes visszatérni. Az Öreg-tó partján üldögélve mi is csak csodálkoztunk a felettünk magasodó terebélyes, több mint kétszáz éves platánfán, melyet még az Esterházy-család, pontosabban Esterházy Ferenc hozatott ide a XVIII. században, Versailles-ból. A lombkorona sárga levelei pedig nemcsak az őszt jelezték, de azt is, hogy Tata ideális hely az elmélyülésre.

Madárváros születik

Tatán persze vannak olyan időszakok, amikor nem is kell keresgélni a madarakat, elég ha csak felnézünk az égre: november derekán például vadludak ezrei érkeznek az Öreg-tóhoz, míg a hónap második felében már tízezres nagyságrendben teszik tiszteletüket itt. A messziről jött látogatók fogadására a város is felkészül, a tómeder ideális vízszinttel várja a vándormadarakat. November 26-án pedig hazánk legnagyobb természetvédelmi rendezvénye, a Tatai Vadlúd Sokadalom keretében nézhetjük meg a költöző madarak érkezését – az esemény lebonyolításában közel száznyolcvan önkéntes segédkezik, míg a vendégek száma általában tízezernél is több.

– A régió, ahol Tata fekszik, egy történeti-ökológiai folyosó. A régi időkben ezt a területet Tatabányától egészen a Duna völgyéig kiterjedt mocsárvidék uralta, melynek maradványait, értékeit ma is láthatjuk lápok, illetve mesterséges tavak formájában – mondja Csonka Péter, hozzátéve, hogy a hatalmas kiterjedésű vadvíz megzabolázását először a rómaiak kezdték el, akik igencsak átalakították a tájat. Utóbbit jelzi a nem messze fekvő, az ókorban épült római út, melynek négy kilométeres szakasza ma is látható a Dunaalmási Kőfejtő Természetvédelmi Területen. A középkorban aztán Zsigmond király kialakította az Öreg-tavat, mely hazánk legrégebbi mesterséges tava, majd az Esterházy-család kezdte a vidéket fejleszteni. A XIX. században Mikoviny Sámuel vízépítő mérnök pedig azt a feladatot kapta, hogy az Által-ér völgyét lecsapolva azt művelésre alkalmassá tegye, míg a század végén kialakították a Réti-halastavakat, majd a XX. század közepén a Ferencmajori-halastórendszert. – Mindennek igazi haszonélvezői a madarak tízezrei voltak, melyek így nemcsak átvonultak a régión, de akár itt is tudtak telelni – mondja Csonka Péter.

Nyitott szemmel és füllel

Tatára mostanság azért is érdemes elnézni, mivel októberben indul meg a nagy vízimadár mozgalom. – Ha a vízfelület olyan szintre csökken, ami a madarak számára ideális, akkor nem ezer, hanem tízezer, esetenként hetven-nyolcvanezer madár is tartózkodhat az Öreg-tavon – mondja a madarász, hozzátéve, a tóparti sétányra október és december között érdemes naplemente előtt húsz perccel kiérkezni, mert olyankor biztosan látunk pár érkező ludat.

Következő állomásunk a közeli Esterházy-kastély volt, ahol a rendezvényterem falain a Madárkalauzban szereplő festmények sorakoztak. Csonka Péterék olyan kiadványt szerettek volna, mely amellett, hogy a szakmai közönség igényeit is kielégíti, bárkinek megtanítja értő szemmel nézni a madárvilágot – vagyis elmagyarázza, hogy egy adott évszakban, hónapban milyen fajokat leshetünk meg Tatán és környékén. – Ha valaki kimegy a természetbe, legyen az élő vagy élettelen természeti érték, nyitott szemmel és füllel kell közlekednie. Ha az érzékszerveinket kiélesítjük, akkor tudunk igazán elmélyülni és észrevenni a természet kincseit, az apró zajokat, mozdulatokat – mondja a természetvédelmi szakember és madármegfigyelő, hozzátéve, az avatott szem a tatai Platán Étterem teraszán egy alkalmas pillanatban akár húsz-huszonöt madárfajt is láthat egy ültő helyében.

Hobbiból munka

– Számomra ez a könyv mentőöv volt, mivel az utóbbi időben inkább természettudományos illusztrációkat készítettem, ezúttal viszont jobban ki tudtam élni a kreativitásomat – mondta a bemutatón Kókay Szabolcs természetfestő, aki a kötetben nemcsak anatómiai pontossággal ábrázolta a madarakat, de élőhelyeiken is bemutatta őket, vagy egy-egy lírai jelenetben – például megfestette a Tatai várat, amint vadludak szállnak el előtte.

Kókay Szabolcs szerint egy madárfestőnek számos előnye van egy természetfotóssal szemben, hisz ha a terepen egy madár túl hamar elröppen, attól még megjegyezheti az alakját, és otthon papírra vetheti. – A fejemben mindig ott él a látott jelenet, amit hazaérve rögtön meg tudok valósítani – mondja az illusztrátor, majd példaként rámutat egy művére, melyen egy sárgafejű királykát látni, ahogy megbújik egy kecskerágó bokor levelei között.

A képeit elnézve azt hihetnénk, Szabolcs egész korán elkezdett madarakat festeni, de valójában csak később találta meg hivatását. – Amióta az eszemet tudom, egyfolytában rajzolok, tizenkét éves korom óta meg madarászom, a két hobbit viszont csak húsz éves koromban kapcsoltam össze – meséli a művész, aki akkoriban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnél dolgozott, ahol a madárillusztrációkkal teli kiadványok és a madárhatározók annyira megihlették, hogy elhatározta, ő bizony illusztrátor lesz. A Képzőművészeti Egyetem helyett azonban autodidakta módon képezte magát, többek közt természetfestők munkáit kezdte el tanulmányozni. – Rögtön észrevettem, hogy azoknak a munkái tetszenek a legjobban, akik maguk is aktívan járják a természetet, hogy a helyszínen szerezzenek ihletet, nem pedig fotókat másolva – mondja a művész, aki maga is arra törekszik, hogy minél sűrűbben járja az erdőt, hisz madarakkal találkozni mégiscsak élőben az igazi.