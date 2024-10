Nem ismeri a lehetetlent

László Ágnes újságírót mindig is érdekelték a különleges emberi sorsok. Több sikeres interjúkötet után ezúttal Kovács Nimród üzletemberrel készített mélybeszélgetést, amely Jó pincér voltam… címmel a napokban jelent meg. A kötet sajtóbemutatóján a világkalandor saját, egri pincészetéből származó borai társaságában elevenítette fel életének főbb állomásait. Beszélt arról is, hogy Bill Clinton volt amerikai elnök azt mondta neki, hogy egy politikust nem lehet megvenni, csak kibérelni, de szóba került jóképűsége is, amelynek tudatában van.