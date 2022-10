nepszava.hu;

Brüsszel;Orbán Viktor;gázár;EU-csúcs;energiaválság;

2022-10-21 07:01:00

Orbán az EU-csúcsról: sikerült egy fair megállapodást kiharcolnunk

A miniszterelnök hajnalig csatázott Brüsszelben.

Hajnali kettő óra van Brüsszelben. Most ért véget az EU-csúcs első napja. Holnap még folytatjuk a tárgyalásokat, de a legfontosabb kérdést, az energia kérdését a mai napon sikeresen lezártuk - írta péntek hajnalban Orbán Viktor Facebook-oldalán.

A magyar kormányfő ismét közölte, hogy a bizottság energetikai javaslatai jelentették a legnagyobb veszélyt Magyarország számára, amelyek elfogadásával azt kockáztattuk volna, hogy néhány nap alatt leállnak a Magyarországra irányuló gázszállítások.

- összegezte a miniszterelnök az EU-csúcs pénteki napját.

- tette hozzá.

Közölte: megállapodtak abban is, hogy ha lesz is közös gázbeszerzés Európában, az nem lesz kötelező Magyarország számára. Ezáltal továbbra is nyitva marad minden beszerzési lehetőség. Ez pedig szerinte azért fontos, mert csak akkor tudjuk leszorítani az energia árát hazánkban, ha minél több forrás áll rendelkezésre, minél nagyobb a verseny a magyar energiapiacon.

- zárta brüsszeli bejelentkezését Orbán Viktor.