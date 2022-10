Gy. D.;

Oroszország;Ukrajna;háború;vád;támadás;vízerőmű;Volodimir Zelenszkij;

2022-10-21 11:29:00

Zelenszkij szerint az orosz erők „történelmi katasztrófát” előidéző támadásra készülnek a kahovkai vízerőműnél

Az ukrán elnök szerint az oroszok aláaknázták a vízerőmű gátját és egységeit. Ha felrobbantják a gátat, több mint 80 települést – köztük Herszont – önthet el a víz, az áradás százezreket sújthat.

Az orosz erők „történelmi katasztrófát” előidéző színlelt támadásra készülnek a kahovkai vízerőműnél – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Tanácshoz intézett beszédében.

„Oroszország egy nagyszabású katasztrófa feltételeit teremti meg Ukrajna déli részén. Információnk van arról, hogy az orosz terroristák aláaknázták a kahovkai vízerőmű gátját és egységeit” – mondta.

Zelenszkij szerint az oroszok már mindent előkészítettek a támadás végrehajtásához. „Az ukrán munkásokat már kihajították a kahovkai állomásról, már csak orosz állampolgárok vannak ott, akik teljes mértékben ellenőrzésük alatt tartják az állomást. Azonnal cselekednünk kell, hogy Oroszországnak ne legyen lehetősége előidézni ezt a katasztrófát” – fogalmazott.

Az ukrán elnök sürgette, hogy küldjenek nemzetközi megfigyelőmissziót a kahovkai vízerőműhöz, hogy juttassák vissza az ukrán személyzetet, továbbá biztosítsák a gát és az egységek haladéktalan és szakszerű aknamentesítését.

Az Institute for the Study of War nevű, amerikai székhelyű agytröszt csütörtökön arról számolt be, hogy az oroszok a kahovkai vízerőmű elleni színlelt ukrán támadás információs körülményeit hozzák létre a visszavonulás igazolása vagy fedezése céljából.