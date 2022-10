Szalai Anna;

2022-10-22 07:00:00

Padlóféket nyom a Fidesz a soproni tömegközlekedésben, drasztikusan ritkítják a helyi buszjáratokat

Sokakat a költségesebb autózásra, másokat meg hosszas várakozásra vagy gyaloglásra kényszerítenek.

A fideszes önkormányzatok egy része meglehetősen szélsőséges módon próbálja kezelni az energiaválságot. Mindszenten idősotthont zártak volna be, Komlón este 10 után lekapcsolnák a közvilágítást vegyítve némi kijárási tilalommal, Sopron önkormányzata pedig drasztikusan ritkítja a helyi buszjáratokat. Az eddigi menetrend szerint a hét minden napján 5-23 óra között elfogadható sűrűséggel, a Jereván lakótelep-belváros-vasútállomás tengelyen pedig 7-10 perces gyakorisággal jártak a buszok. A kormánypárti többségű közgyűlés döntése alapján szombattól mindez a múlté, A vonalak többségénél csúcsidőn kívül és a hétvégeken 60-120 percenként indulnak a buszok, bizonyos vonalakon szombat-vasárnap este nyolc után nem is lesz járat. Van ahol csúcsidőben is csak óránként közlekednek, hétvégén akár 3 órás lyuk is lehet két indulás között. Vannak olyan járatok, ahol a reggeli kör után egy se jön, van amit teljesen törölnek. A járatritkítás mértéke meghaladja a 40 százalékot.

– Csúcsidőben mindez elviselhetetlen zsúfoltságot, utaslemaradást eredményez, több órás várakozási időt jelent. Szerencse kérdése lesz, hogy ki jut el dolgozni és iskolába – összegzett a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) FB-posztjában. Az egyesület szerint „az eddig buszozást választó utasokat is elriasztják a fenntartható közlekedéstől, holott Sopron eddig is fuldokolt az autóktól. A város az utolsó szöget veri saját közlekedésének koporsójába”.

„Európia Unió hibás szankciópolitikájának és a Gyurcsány vezette baloldal áskálódásának következtében kialakult energiaválság hozta rendkívül nehéz helyzetbe az országot” – indokolta a döntést Farkas Ciprián, Sopron kormánypárti polgármestere, aki szerint az önkormányzat nem tehet mást, minthogy a város működőképességének fenntartása érdekében „átszervezi a gazdaságtalan és kihasználatlan járatokat”.

A VEKE úgy véli: Sopron csak az első fecske, számos önkormányzat követi majd a példát, ha a kormány nem dob mentőövet a helyi közösségi közlekedést fenntartó önkormányzatoknak. A kabinet a benzin ársapkájának fenntartásával az autósokat támogatja az adófizetők pénzéből, miközben a közösségi közlekedés éppen olyan alapszolgáltatás, mint a víz vagy az áram: válság idején sem szabad tönkretenni.

– mondta Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke, aki szerint egy modern társadalom nem működhet hatékony közösségi közlekedés nélkül. – A járatok sopronihoz hasonlatos ritkítása nagyon sok embert lök megoldhatatlan élethelyzetbe, hiszen akinek nincs autója, mivel jár ezután, rollerrel? Ráadásul az intézkedés gyors bevezetése semmi felkészülési időt nem adott az ott élőknek. De bajba sodorja azokat is, akik eddig a szolgáltató Volánbusznál ezeken a vonalakon dolgoztak. Nem vezényelhetik át őket hirtelen Nyíregyházára, vagy Miskolcra.

Naszályi szerint az önkormányzat ezzel valójában áttolja az utazás költségeit teljes egészében az egyénre, holott éppen ez az egyik legköltségesebb városi szolgáltatás. Budapesten is messze a közösségi közlekedés fenntartása jelenti a legnagyobb kiadást.

Nagy bajban van a fővárosi önkormányzat is, hiába várják azt a 14 milliárdot a kormánytól, amelyet a BKV energiakompenzációjára kértek. Karácsony Gergely főpolgármester kijelentette, hogyha választania kell a számlák kifizetése és a közösségi közlekedés fenntartása között, akkor az utóbbit választja és megnézi, hogy akad-e olyan bátor ember, aki lekapcsolja az áramot a villamosok elől. A városvezetés és a BKV is sokszor elmondta, hogy a járatritkítás és a kapacitáscsökkentés nem jelent érdemi megtakarítást, miközben az emiatt elbocsátott munkavállalók a teljes üzem visszaállításakor nagyon hiányoznának. (Sopron más helyzetben van, mivel nem saját céggel oldotta meg eddig a közösségi közlekedést, hanem megrendelte a szolgáltatást a Volánbusztól.)

Ettől függetlenül a BKV is spórol. Mint arról már írtunk, novemberben bezárják az Akácfa utcai székházat egészen a fűtési szezon végéig, az ott dolgozók a cég többi irodáiban végzik munkájukat tavaszig. November 1-től kivonják a forgalomból a gázhajtású, CNG-buszokat, ugyanis ezek üzemeltetése gazdaságtalan az új gázárak miatt: kilométerenként 350 százalékkal kerülne többe, mint eddig. A kieső 53 CNG-buszt dízel járművekkel helyettesítik.

A CNG-buszok kivonását fontolgatja a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. is. Ahogy Demeter Péter vezérigazgató a helyi médiának elmondta: a vállalat kilátásai már a pandémia alatt drasztikusan romlottak, amit tovább súlyosbított az, hogy a város önkormányzata elesett a közösségi közlekedés megsegítésére szolgáló kormányzati támogatástól. Erre az alaphelyzetre rakódott rá az energiaárak elszállása. Száz kilométert korábban huszonötezer forintnyi gázolajjal tették meg, miközben a gázüzemű járművek negyedannyiból közlekedtek. Az október elsejétől érvényes árakkal a CNG-buszok üzemeltetése már a dízelesek kétszerese. Ha tartósan ezek az árak maradnak, akkor a dízeleseket és az elektromosokat kell üzemeltetniük. Csakhogy a cég járműparkjának a gerincét a hetvenöt gázüzemű busza adja.