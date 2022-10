nepszava.hu;

kizárás;biztonsági őr;MTVA;Hadházy Ákos;ételfutár;

2022-10-21 20:56:00

Úgy megijedtek Hadházy Ákostól az MTVA székházában, hogy még a biztonsági őrt is kizárták

A független parlamenti képviselő csak az utcáról akart videófelvételt készíteni a szigorúan őrzött „közszolgálati” objektumról, tragikomikus burleszk lett belőle.

„Csak egy kétperces videót akartam tegnap felvenni a Kunigunda útján. De az MTVA úgy megijedt, hogy pillanatok alatt annyira lezárta az összes kapuját, hogy az egyik biztonsági őrt is sikerült kizárniuk” – számol be az elképesztő esetről Hadházy Ákos Facebook-bejegyzésében. A „szürreális jelenetekről” fotókat közzétevő és videófelvételt is ígérő ellenzéki politikus megsajnálta a „biztonsági szolgálat” munkatársát, aki egy ásványvizes palackkal szaladt az egyik kaputól a másikig, nem engedték be, akárcsak egy éppen rendelésre odaérkező ételfutárt.

Hadházy Ákos szerint a biztonsági őr még mindig ott ténferegne, ha ő nem lett volna olyan udvarias, hogy átmegy az út túloldalára és akkor az egyetlen, résnyire nyitott kapun beengedték az érkezőket és kiengedték a benn levőket.

Végül Hadházy Ákos, akit idén április 3-án Zugló országgyűlési képviselőjének megválasztottak, de csak október 10-én tehette le parlamenti esküjét, a Kunigunda útjára várt tízezrek megjelenéséről úgy fogalmazott, hogy „előbb-utóbb ez is be fog következni, ha valaha le akarjuk váltani ezt a rendszert”. Emellett – Karácsony Gergely főpolgármesterhez hasonlóan – ő is arra buzdított mindenkit, hogy „most vasárnap négykor mindannyiunknak a diákok és a tanárok támogatására a Kálvin téren kell lennünk”.