Kína;Hszi Csin-ping;

2022-10-22 19:09:00

Videón, ahogy kivezetik Hszi Csin-ping elődjét a Kínai Kommunista Párt kongresszusáról

Egyelőre senki sem kommentálta a szokatlan jelenetet.

Hu Jintao volt kínai államfőt kivezették a kínai kommunista párt kongresszusának záróünnepségéről - írja a BBC.

A törékeny külsejű 79 éves férfi Hszi Csin-ping elnök mellett ült, amikor több tisztségviselő megjelent és minden magyarázat nélkül elvezették. Elmenőben még mondott valamit neki, amit Hszi egy bólintással nyugtázott. A felvételek világszerte nagy figyelmet kaptak, mivel az emberek azt próbálják kitalálni, mi történhetett - jelentette a brit köszszolgálati média kínai tudósítója.

Megjegyezte, egyelőre sok a kérdés, de a kínai kormány is adós a válaszokkal. Az eseményt már csak azért is övezi nagy várakozás, mivel a jelenlévők minden bizonnyal megerősítik a most regnáló elnököt egy harmadik ciklusra. Ez vasárnap várható. Mint lapunk is beszámolt róla, Hszi Csin-ping a múlt hét vasárnap tartott nyitóbeszédében a hongkongi demokráciapárti mozgalom leverését a „káoszból a kormányzás felé való elmozdulásként” üdvözölte. Megerősítette továbbá Kína jogát arra, hogy erővel foglalja el Tajvant, melyet saját területének tart.