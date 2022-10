Batka Zoltán;

Orbán Viktor;1956;beszéd;Zalaegerszeg;riport;

2022-10-23 14:04:00

„Szerencsére ritkán jár erre” – Sötét paravánok mögött rekedten szónokolt a híveinek Orbán Viktor

A miniszterelnök hallgatóságának jelentős részét EU-s pénzből vett kisbuszokkal vitték Zalaegerszegre a környékbeli településekről. Szabó Bálint kapott egy irgalmatlan taslit. Riport.

Tejködbe burkolt, néptelen utcák fogadták Zalaegerszegen az október 23-án a kormányzati rendezvényre messziről érkezőket. Orbán Viktor ugyanis nem a tanártüntetésektől hangos Budapesten, tartott beszédet, hanem megyeszékhelyen a Mindszenty József emlékére Mindszentyneumnak elkeresztelt új múzeum átadásán néhány száz, zömében a környékbeli kistelepülésekről odabuszoztatott híve előtt.

Bár korábban a Facebookon olyan levelek is terjedtek, miszerint már kora reggel lezárják a zalaeerszegi főutcát, mi semmi ilyen nem tapasztaltunk. Autónk akadálytalanul suhant át a reggel nyolckor még alvó város bevezető utcáin.

Az élet csak a zalaegerszegi város széli ZTE-stadionnál parkolójában élénkült fel, ide érkeztek egymás után a zalai kistelepülések uniós pénzből, konkrétan az EU-s Vidékfejlesztési Mezőgazdasági Alap pénzéből vásárolt falubuszai, megrakva miniszterelnöki beszédre utaztatott hívekkel. – Na, ez most rövid volt – szusszant az egyik buszból kikászálódó hölgy. Amikor ugyanis a békemenetre mennek, akkor jóval tovább tart az út. Tilaj, Hahót – olvassuk a környező kistelepülések nevét a buszokon:

A kikászálódó hívek láthatóan fegyelmezett csapat: az utca végén szépen összevárják egymást. Az egyikük telefonon telefonon egyeztet: – Megjött a polgármester úr, már a főtéren van – adja ki a parancsot, majd a csapat egy szó nélkül követi.

Az ünnepség színhelyéül szolgáló Mintszentyneum előtti teret az Orbán-rendezvényekre jellemző biztonsági intézkedéseknél is szigorúbban őrizték. Az ünnepségre előre regisztrálni kellett, az érkezők csak személyi igazolvánnyal mehettek be. Az ünnepség helyszínéül szolgáló teret körös-körül többszörös kordonnal vették körül és fekete lepellel takarták le, hogy illetéktelenek kívülről ne láthassanak be, de a belváros felöli részen még az odavezető utcákat is lezárta a rendőrség.

A fő beléptető kapunál pár helyi fideszesnek kellett szembesülnie azzal, milyen sanyarú a kordonon kívüli élet. Mivel nem regisztráltak, nem mehettek be és nem is láthattak semmit az egészből. Voltak közöttük helyiek, akik úgy tudták, hogy személyivel bemehetnek, de jöttek néhányan a fővárosból, Budapestről, hogy lássák Orbán Viktort, de találkoztunk dombóváriakkal is. – Mi a véleményük, miért kell így elzárni a miniszterelnököt? – kérdezzük tőlük, de válasz helyett csak a vállukat vonogatták, majd elővették a kezükben lévő okostelefont és jobb híján onnan nézték a miniszterelnöki beszédet.

Az utcán nem igazán derült ki, hogy miért kellett ennyire lezárni a város szélén tartott ünnepséget. A Zalaegerszegre „Szolidaritás ünnepe! Együtt az oktatásért” civil tüntetés is szerveződtek, ám az délután 5-re hirdették meg, amikor Orbán Viktor már réges-régen árkon-bokron túl lesz.

Kezdés előtt ellentüntetők híján a bejáratnál egy idősebb úrral beszélgettünk, aki fekete atillában, egy halom vaskereszttel a mellén érkezett. Mint elmondta, ő már évtizedek óta a vitézi rend tagja, azért kapta ezt a halom kitüntetést. Firtatni kezdjük, hogy melyik vitézi rendé, mivel a rendszerváltozás után több, egymással is konkuráló „vitézi rend” jött létre idehaza. – Hát az igazié – vágja rá ellentmondást nem tűrően, majd türelmesen várja a sorát, hogy a fideszes rendezvények állandó szereplői, a valtonos biztonságiak és TEK emberei beengedjék a térre. A kis térre dupla beléptetőkapu vezet, így előbb listáról ellenőrizték, hogy van-e regisztrációnk, majd belül egy újabb húszperces várakozás után következett a biztonsági átvilágítás, bombakereső kutyával. Csak ezután jutunk be a térre, ahol négy-ötszáz, zömében a buszokról érkezettek várakoztak a ködös, szürke időben.

A hermetikusan lezárt térről a magyar valóságot nem lehetett teljesen kizárni, így éppen a miniszterelnöki tribünnel szemben – igaz, a sajtótribün által eltakarva – állt a társasház, amelynek a földszintjén egy jókora cégér hirdette, hogy az a „Ausztriában dolgozók irodája”. Az ünnepség alatt is mozgott az iroda piros lámpás LED-es hirdetése, ahol „Globális adózás Ausztriában és Németországban” felirattal csalogatták az érdeklődőket, de a kirakat feliratai szerint náluk lehet osztrák-német adóbevallást lehet készíteni, osztrák „gyest” lehet intézni.

Orbán Viktor késve érkezett . Amikor belekezdett a szövegébe, lehetett hallani, hogy csúnyán megfázott, a hangja erősen rekedt.

Maga a beszéd nem sok újdonságot hozott ahhoz képest, hogy a napokban kijelentette, hogy 1956 forradalmárai a „békéért” harcoltak a szovjet hadsereggel szemben. Ezúttal erről nem beszélt, ám azt megpendítette, hogy ha 1956-ban a Nyugat nem árulja el a magyarokat, úgy győzhettünk volna. Hogy a fénykorában 6-7 milliós szovjet Vörös Hadsereggel ellen a magyar forradalmárok hogyan győzhettek volna, az nem derült ki a beszédből, ahogyan arra sem tért ki a miniszterelnök, hogy jelenleg éppen a kormánya az, amely a Nyugatot támadja, amiért segítséget nyújt az Oroszország ellen éppen élet-halálharcot folytató Ukrajnának.

Időközben egyre több füttyszó hallatszik a távolból.

Mint kiderül, a tribüntől légvonalban jó ötszáz méterre, a Balatoni úton álló Mária Magdolna templomnál gyűlt össze pár ellentüntető, vegyesen a regisztrálatlanul érkezett, így az utcán rekedt Fidesz-hívekkel.

A füttyszó javarészt az Orbán-rendezvények állandó megzavarója, Szabó Bálint szegedi önkormányzati képviselőtől származik. Érkezésünkkor a rendőr éppen egy vörös hajú idős hölgyet igazoltatott, aki egy óvatlan pillanatban hátulról lekevert egy taslit a fütyülő képviselőnek. A tömegben úgy tudták, a pofozkodó matróna és kísérői Budapestről érkeztek.

Szerettünk volna a hölggyel beszélni, ám miután bemutatkoztunk odapenderült egy idős férfikísérője, aki lényegében nem engedte megszólalni a hölgyet és helyette ő válaszolgatta nekünk minden kérdésünkre, tegezve, hogy menjünk onnan és hagyjuk békén őt. Maga a hirtelen békeharcossá lett hölgy csak láthatóan nyugodt lelkiismerettel, elégedetten mosolygott ránk.

Néhány összeszólalkozást leszámítva békés volt a hangulat a kormányellenesek és a szinte kizárólag nyugdíjas korú fideszes hívek között. Az ellentüntetők zöme devizahiteles, de volt egy rasztahajú fiatalember is, aki jókora „Orbán Viktor gonosz” felirattal érkezett. Egy zalai kistelepülésen él – mesélte –, jelenleg munkanélküli és nem tartozik semmilyen párthoz. Sok veszítenivalója nincs, de azért a nevét nem árulta el. Ő most először tüntet.

Mint fogalmazott „millió egy” dolgot tudna mondani, hogy az Orbán-rezsim miért rossz, ám a summázat az, hogy szerinte a summázat az, hogy Orbán Viktor egyszerűen egy velejéig romlott, gonosz ember, aki kiszolgáltatja az országot az oroszoknak.

– mondja.

Ennél bőbeszédűbb Mária, aki szintén zalaegerszegi, de ő sem hagyja, hogy a teljes nevét leírjuk, és akit korábban egy gerinctörés miatt leszázalékolták, ám a nyugdíját 2011-ben jócskán megvágta a kormány. Mint mondja, ő azóta utálja a Fideszt. Kissé zaklatott: odafele jövet a villamoson néhány idős fideszes – szerinte ők is messziről jöttek - már nekitámadt, hogy biztos „diákdemonstrálni megy” és hogy a ruhája alatt rejtegeti a hangszórót, majd lehazaárulózták. Itt sem járnak sokkal jobban. – A nyugdíj azért jó neked mi? Azt azért felveszed mi? – kiabálja oda egy éltesebb hölgy ám kérdésünkre nem árulja el, hogy mi köze lenne a politikai véleménynek a nyugdíjhoz.

Időközben a téren véget ér az Orbán-beszéd, a hallgatóság két irányba indul: a többség, a buszoztatott falusiak a ZTE felé távoznak, míg a helyiek a Magdolna templom felé. Egy idősebb úr stílszerűen Semjén Zsoltot is megihlető vadászmellényt visel és hozzá OV22 feliratú sapkát. Büszkén, emelt fejjel megy át az ellentüntetőkön. Az egyik megjegyzi: a jóember mellette lévő osztályba járt az általánosban. Ma pedig már nem is köszön.

Azok, akiket a kistelepülésekről hoztak, ugyanúgy egy mukk nélkül, katonás sorban távoznak pillanatok alatt, mint ahogyan érkeztek. Mire a ZTE parkolóhoz érünk, már egyetlen EU-s pénzből vett kisbuszt sem találunk, a rendőröket azonban egy időre még ott felejtették az egyik kis utcában. Bár az utcácska teljesen üres, egyelőre még nem engedhetnek át senkit, így egy kutyát sétáltató hölgynek is jókora kerülővel kell hazafele mennie. A kérdésre, hogy rendezvényeken gyakran lekordonoznak erre mindent, csak sóhajt és legyint. Szerencsére ritkán jár erre Orbán Viktor.