Az amerikai nagykövet a Corvin közből üzent az '56-os szabadságharc évfordulóján

P. L.;

1956;Egyesült Államok;Corvin köz;David Pressman;

2022-10-23 15:27:00

A bátor magyarok nem voltak hajlandóak a pálya széléről szemlélni, ahogy az országuk összeomlik a szovjet befolyás alatt – mondta David Pressman.

Miközben a Szovjetuniónak az volt a célja, hogy az emberek tehetetlennek érezzék magukat, elfordítsák a fejüket az igazságtalanság láttán és hogy elkerülhetetlennek fogadják el a sorsukat, a bátor magyarok nem voltak hajlandóak a pálya széléről szemlélni, ahogy az országuk összeomlik a szovjet befolyás alatt - jelentette ki David Pressman amerikai nagykövet videóbejegyzésében, a Corvin közből bejelentkezve.

A diplomata szerint 1956. október 23-án a szabadságharc hősei nem csupán a szovjet agresszióval szálltak szembe a magyar utcákon, de az emberi méltóságért is küzdöttek.

David Pressman kifejtette, az ő példájuk tovább él az újabb generációkban, akiket ők inspiráltak arra, hogy életüket világszerte a demokrácia és az emberi méltóság előmozdításának szenteljék. Azok a magyarok, akik 66 éve a Corvin közben álltak, az önrendelkezés mellett szálltak harcba, s mindezt önzetlenül tették. Ők a szabadság és a demokrácia bátor hangjai - közölte a nagykövet.

„Ma az ő örökségük előtt tisztelgünk azzal, hogy a bátorságukra emlékezünk, és hogy ismételten elkötelezzük magunkat az emberi méltóság és a demokrácia mellett” - zárta gondolatait David Pressman.

When brave Hungarians rose up against oppression & injustice in 1956, they demanded freedom & sovereignty. Their heroism is rightfully a source of enormous pride & it continues to inspire those standing up to oppression & fighting for freedom around the world today. pic.twitter.com/IHF0Re6f6J