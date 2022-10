Rostoványi András;

Kína;Hszi Csin-ping;Kínai Kommunista Párt;

2022-10-24 10:56:00

Teljhatalma van, Hszi Csin-ping akár élete végéig Kína élén maradhat

Megkapta a „történelmi” felhatalmazást Hszi Csin-ping, újabb öt évig, de alighanem élete végéig hatalmon maradhat. Az egykor ellenforradalmárnak bélyegzett elnök bizalmasaival töltötte fel a vezetést.

Emelt fővel vonulhatott be Hszi Csin-ping kínai elnök a pekingi Tienanmen téren található Nagy Népi Csarnokba vasárnap, a Kínai Kommunista Párt (KKP) kongresszusát követő ceremónián. Elégedett lehetett magával, hiszen hivatalosan is újabb öt évre meghosszabbították pártfőtitkári és hadsereg-főparancsnoki megbízatását, a KKP legfőbb irányító testületének számító Politbüro állandó bizottságát pedig sikerült lojalistákkal megtöltenie. Poten­ciális utód nincs a határon, így nem kizárt, hogy haláláig a kommunista ország vezetője marad.

Hszi Csin-ping nagy utat járt be: a 13 éves fiú, akit Mao Ce-tung nagyszabású tisztogatásainak áldozatul esett pártkáder édesapja miatt „ellenforradalmárnak” bélyegeztek és nyilvánosan megszégyenítettek a kulturális forradalom csúcsán, bő fél évszázaddal később – 69 évesen – a „nagy kormányos”-ként emlegetett diktátor örökébe léphetett. Bebetonozta hatalmát, felrúgva a párton belüli, kétciklusos korlátozást előirányzó szokásokat. Ez ironikus, hiszen az íratlan szabályok épp azt lettek volna hivatottak megelőzni, hogy egy Mao Ce-tunghoz hasonló megalomán akarnok egyeduralomra törjön, és a kulturális forradalomhoz hasonló túlkapásokra vetemedjen.

A szombaton befejeződött egyhetes pártkongresszuson majdnem minden úgy alakulhatott, ahogyan a 2012 óta Kína élén álló Hszi Csin-ping azt eltervezte. Ez bizonyos szempontból magától értetődő, hiszen megfigyelők szerint a pozíciókat hagyományosan már hónapokkal korábban, zárt ajtók mögött kiosztják, az ötévente tartott összejövetel nem több puszta formalitásnál.

A tisztújítás a 205 tagú központi bizottságot, az abból felépülő 24 fős politikai bizottságot, illetve a hierarchiában még feljebb álló héttagú állandó bizottságot is érintette. Utóbbi testületbe Hszi Csin-ping kizárólag a bizalmasaiként számontartott prominenseket engedett be maga mellé. Ez azt bizonyítja, hogy a kínai elnök jóval szorosabban fogja a gyeplőt a KKP-ben, mint azt sok elemző eddig gondolta. Mindez arra enged következtetni, hogy az állampárt irányvonalára már nincsen számottevő befolyásuk az egymással vetélkedő belső frakcióknak, köztük a kínai KISZ-nek és a sanghaji klikknek. A KKP-n belül saját bázist kiépítő Hszi Csin-pingnek immár kvázi teljhatalma van, bármit megtehet.

Az ő felelőssége, hogy a Kína gazdasági motorjának számító Sanghaj idén több mint két hónapon át húzódó, jelentős elégedetlenséget kiváltó lezárásokra kényszerült a koronavírus-járvány elszabadulása miatt. Hogy Li Csiangot mégis előléptetik, és átveheti a politikából visszavonuló Li Ko-csiang márciusban távozó miniszterelnök helyét, világosan jelzi: a Hszi Csin-ping vezényletével épülő rezsimben a hűség fontosabb a hozzáértésnél.

Szintén a kínai elnök hatalmának korlátlanságát mutatja, hogy a delegáltak a kongresszuson beemelték a KKP alapszabályába a központi bizottság tavaly jóváhagyott „történelmi állásfoglalását”, amely megerősíti Hszi Csin-ping központi státuszát, valamint – az iskolai alaptantervbe is bevett – ideológiai nézeteinek iránymutató szerepét.

A gondosan megkoreografált XX. kongresszusból egyetlen bizarr jelenet lógott ki: a zárónapon a nemzetközi sajtó színe előtt, láthatóan akarata ellenére kivezették a teremből Hszi Csin-ping közvetlen elődjét, az elnök balján helyet foglaló Hu Csin-taót. Az állami média beszámolója szerint a 79 éves egykori pártfőtitkár rosszul lett, ezért kellett távoznia. A kínai közösségi média cenzorai törölték az incidensre reflektáló bejegyzéseket. Egyes nyugati kommentárok azt is felvetették, hogy előre megkoreografált közjátékról, Hszi Csin-ping erőfitogtatásáról lehet szó. Ezt a magyarázatot gyengíti, hogy Hu Csin-tao feltűnt az állami tévében a kongresszusról szóló tudósítások vágóképein, vagyis aligha vált kegy­vesztetté. Az esetre adott nyugati reakciók mindenesetre kiválóan tükrözik, hogy az utóbbi években hová jutott Kína: ismét olyan országgá vált, ahol nem meglepő, ha befolyásos közéleti szereplők egyik pillanatról a másikra eltűnnek. Megtapasztalhatta ezt többek között az egyik leggazdagabb kínai üzletember, Jack Ma is, akinek hónapokra nyoma veszett, miután kritizálta a pénzügyi rendszert és az azt felügyelő szabályozó hatóságokat. Peng Suaj fiatal teniszezőnő is hirtelen köddé vált, majd váratlanul visszavonult azt követően, hogy a közösségi médiában szexuá­lis zaklatással vádolta meg Csang Kao-li miniszterelnök-helyettest.

Az ázsiai országban nem csupán személyek tűntek el az utóbbi években, Hszi Csin-ping kormányzása alatt az emberi jogokat is végképp felszámolták. Megszűnt Hongkongban a viszonylagos autonómia és a szabadság, ahogyan lényegében a demokráciapárti ellenzék is. Hszicsiang tartományban eltűntek a főként muszlim ujgur népcsoport kulturális emlékei, a kisebbség tagjait táborokba zárták, szokásaikat drákói szigorral nevelték ki belőlük, miközben tömeges kényszerabortusszal és -sterilizációval korlátozták szaporodásukat, de facto népirtást végrehajtva.

A jogtiprásokon túl Hszi Csin-ping más területeken is képes volt átalakítani Kínát. A szegénység visszaszorításának terén például komoly eredményekkel büszkélkedhet, ám sok más társadalmi kihívást nem tudott megoldani. Hiába szüntette meg 2015-ben a több évtizedes egykepolitikát, és bátorította előbb kettő-, majd három gyermek vállalására a lakosságot, ez egyelőre nem hozott fordulatot,

Bizonyos kérdésekben pedig a kínai elnök törekvéseivel inkább rontott a helyzeten - a zéró Covid-stratégiához való makacs ragaszkodása például súlyos gazdasági károkat okozott és tiltakozásokat váltott ki.

Innentől kezdve azonban Kína problémáinak megoldása kizárólag Hszi Csin-ping sara, hiszen a 69 éves akarnok hatalma konszolidálásával a felelősséget is saját magára összpontosította.