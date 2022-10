P. L.;

Egyesült Államok;Törökország;Vlagyimir Putyin;Recep Tayyip Erdogan;orosz-ukrán háború;

2022-10-23 13:13:00

A török elnök szerint Vlagyimir Putyin megpuhult, és már inkább tárgyalna

A török elnök szerint orosz hivatali kollégája enyhülni látszik.

Vlagyimir Putyin orosz elnök „megpuhult” és már tárgyalna - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan az Al-Dzsazira beszámolója szerint. A török elnök úgy véli, nem reménytelen egy, a konfliktust lezáró tárgyalás.

A török elnök azt követően beszélt erről, hogy Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter a sorozatos harctéri kudarcok után telefonon beszélt amerikai hivatali kollégájával, Lloyd Austinnal. Hasonló egyeztetésre május óta nem került sor.

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő arról beszélt, Vlagyimir Putyin a kezdetektől fogva, már a „különleges katonai művelet” kezdete előtt is nyitott volt a tárgyalásokra. Szerinte az ukrán fél álláspontja változott meg, mert az ukrán törvények már tiltják a tárgyalásokat. Korábban Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is azt közölte, hogy Moszkva nyitott a kapcsolatfelvételre az Egyesült Államokkal, illetve Törökországgal is az immár nyolcadik hónapja tartó háború befejezésének módjait illetően, de akkor azt mondta, egyelőre nem kapott komoly tárgyalási javaslatot.

Egyelőre Recep Tayyip Erdogan az egyetlen vezető a NATO-ban, aki rendszeresen találkozik Vlagyimir Putyinnal, és megpróbál egyfajta közvetítő-szerepet ellátni az orosz-ukrán háború résztvevői között.