Rónay Tamás;

kormányalakítás;Olaszország;Giorgia Meloni;

2022-10-24 18:19:00

Nem enged az ideológiából Giorgia Meloni

Giorgia Meloni, Itália beiktatott kormányfője már a tárcák átnevezésével is jelezni kívánja, hogy hazája erőteljesen jobbra kíván fordulni. Legalábbis részben.

„Öt évig együtt leszünk, hogy megváltoztassuk Olaszországot” – ígérte Giorgia Meloni, miután Sergio Mattarella elnök beiktatta Itália első női miniszterelnökének. Ursula von der Leyen is azt emelte ki, hogy külön azért gratulál neki, mert nőként lett kormányfő. Pedig az Európai Bizottság elnöke is pontosan tudja: szó sincs arról, hogy Meloni feminista lenne, kabinetjében kisebbséget alkotnak a női nem képviselői. Brüsszelt óvatos kivárás jellemzi az olasz kormány jövőjét illetően. Önmagában nem éppen biztató az Európai Unió jövője szempontjából, hogy egy igen konzervatív ideológiát képviselő kabinetje lesz az EU harmadik legnagyobb gazdaságának, és az sem megnyugtató, hogy a koalíciót alkotó három pártból kettő vezetője, Silvio Berlusconi és Matteo Salvini, erősen Pu­tyin-barát álláspontot képviselnek, miközben most éppen arra lenne szükség, hogy az EU összefogjon a háborús agresszorral szemben.

Miközben Meloni nagyon is határozottan állt ki Ukrajna további megsegítése mellett és a pénzügyi vonalon is pragmatikus, hiszen a piacoknak jó üzenet Giancarlo Giorgetti volt gazdaságfejlesztési miniszter gazdasági tárcavezetővé való előléptetése, az új kormánylista azt jelzi, hogy ideológiai szempontból Meloni nem mozdult el a centrum felé. Nino Galetti olasz politológus, a római Konrad Adenauer Alapítvány vezetője a dpa hírügynökségnek adott elemzésében is azt emelte ki, bár az új kormány képviselői az utóbbi időben kevésbé radikális húrokat pengettek, azért óvatosnak kell lenni.

Meloni, aki Berlusconi kabinetjében ifjúsági tárcavezetőként szolgált, nyaktörő sebességgel állította össze a kormány listáját. Az új kormányfő belátta: a gazdasági-pénzügyi téren nincs lehetőség kísérletezésre, ehhez túl csekély a mozgástere. A magas államadósság miatt hazája túlélése forog kockán, életben maradásához elengedhetetlenül szükségesek az uniós helyreállítási alapból származó források, így a római kabinet a saját lábába lőne, ha összerúgná a port az Európai Bizottsággal. Silvio Berlusconi egyszer ezt már megtette 2011-ben, bele is bukott, miután a piacok látványosan szakítottak kormányával, és Olaszországot csőd fenyegette. Meloni eredetileg szakértőt kívánt a gazdasági tárca élére helyezni, de két jelöltje is nemet mondott a felkérésre, így esett a Salvini pártjához tartozó, de a pártvezetővel szemben kritikus Giorgettire a választása.

Meloni ideológiája azonban már az egyes minisztériumok új elnevezésében is visszatükröződik.

A családügyi tárca új neve nem kis ideológiai váltást feltételez, hiszen nemcsak a születések ösztönzéséről, hanem egy abortuszellenes politikáról is szó van. Meloni családról alkotott alapgondolata a következő: az apa csak férfi, az anya csak nő lehet. Az új minisztérium élére az az Eugenia Rocella kerül, aki az in vitro megtermékenyítés, az abortusztabletta, az egyneműek házassága, a melegjogok és az eutanázia deklarált ellensége. Rocella, aki az életvédő csoportok katolikus fundamentalista szárnyának képviselője, e kérdésekben sosem hajlott kompromisszumra. Életpályája is egyedi, a hetvenes években még a női felszabadítási mozgalom feministájaként ismerték, egy az abortuszjog melletti röpiratot is aláírt, ám a nyolcvanas években már elhatárolódott ettől, s azt állította, a művi terhességmegszakítás „az egyén pusztulásához” vezet.

A mezőgazdasági és élelmiszer-szuverenitási minisztériumot Meloni sógora, Francesco Lollobrigida vezeti. A „szuverenitás” fogalma az olasz szélsőjobboldal egyik kedvenc témája, és arra a rögeszméjére utal, hogy Brüsszel csorbítja a tagállamok döntési jogköreit, s ez a mezőgazdasági termelést is hátráltatja.

Ami a gazdaságfejlesztési tárcát illeti, itt az olasz termékek fontosságára akarják felhívni a figyelmet. Ezért is kissé paradox, hogy nevét épp az említett angol kifejezéssel egészítették ki. A minisztériumot Adolfo Urso, a fasiszta Olasz Szociális Mozgalom (MSI) egykori politikusa irányítja, aki már a kilencvenes években parlamenti képviselő volt a posztfasisztából jobbközép párttá átvedlett Nemzeti Szövetség (AN) színeiben. Az olasz nacio­nalisták döbbenten szemlélték, hogy sok tősgyökeres helyi márka (Gucci, Fiat, Pirelli) került külföldi kézbe, más kérdés, mit tud tenni ez ellen az új tárcavezető.

Az ökológiai átállásért felelős minisztériumot energiabiztonsági minisztériumra keresztelik át, ami arra utalhat, hogy háttérbe kerül az éghajlatvédelem elleni harc. Minden jel szerint Brüsszelnek sok gondja lesz még Melonival.