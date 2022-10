Rostoványi András;



2022-10-24 06:12:00

Oroszország piszkos bombával riogat

Moszkva azt állítja, hogy Kijev radiológiai fegyvert készül bevetni a harctéren, de ez burkolt fenyegetés is lehet. Az orosz haderő már saját területén is védvonalakat épít.

Robbanásokra riadtak fel vasárnap hajnalban a dél-ukrajnai Mikolajiv lakói. Ukrán közlések szerint az orosz hadsereg Sz–300-as, eredetileg légvédelmi rakétákkal és iráni gyártmányú öngyilkos drónokkal intézett támadást a város ellen, öt társasházban és tíz otthonban keletkeztek károk. Halálos áldozatokról viszont nem érkeztek jelentések. A pusztítást korlátozhatta, hogy az ukránok – saját állításuk szerint – 14 öngyilkos drónt lőttek le Mikolajiv régióban, két továbbit pedig más térségekben. Szintén emberéleteket menthetett, hogy egy áprilisi, közelben történt orosz csapás után sokan elköltöztek a környékről – mutatott rá a Reuters hírügynökség. A kelet-ukrajnai Donyeck régió Kurdiumivka nevű falu lakóinak azonban nem volt ilyen szerencséjük, a régió kormányzója szerint vasárnapra virradóra orosz tüzérségi támadások három ember életét oltották ki, szombaton pedig két másik településen is egy-egy életet követeltek.

Oroszország tagadja, hogy szándékosan venne célba lakóövezetet, azt viszont elismerik, hogy Ukrajna energetikai létesítményeinek leamortizálására törekszenek. Az áramhálózatot érő csapások a hétvégén is folytatódtak, számos régióban átmenetileg leállt a szolgáltatás, és tervezett áramszüneteket tartottak. A legutóbbi ukrán tájékoztatás szerint az energetikai infrastruktúra 40 százaléka súlyos károkat szenvedett. Friss közlések szerint a főként a déli országrészben található, megújuló energiaforrásokra alapuló létesítmények jelentős részét, a szélerőművek 90 százalékát és a naperőművek felét elpusztították.

Az Oroszország által illegálisan annektált dél-ukrajnai Herszon régióban a megszállók a közeledő ukrán erőktől tartva visszavonták tisztjeiket a Dnyeper keleti partjára. A folyótól nyugatra fekvő Herszon város lakóit az orosz hatóságok kedd óta egyre erélyesebb hangnemben szólítják evakuációra. Orosz közlések szerint már 25 ezer embert kitelepítettek, de még több tízezren maradtak hátra. Az ukránok azt állítják, hogy Oroszország „információs blokád” alá tervezi vonni a várost, lekapcsolják a mobil- és más kommunikációs szolgáltatókat, nehogy az ukrán ellenállók információkkal segíthessék az előrenyomuló ukrán csapatokat.

A frontvonalon máshol is a lendületes ukrán ellentámadás folytatódásától tartanak az oroszok. Brit hírszerzési információk szerint az orosz erők új védelmi vonalakat építenek a front mögött Luhanszk régióban, sőt a határ orosz oldalán fekvő Kurszki, illetve Belgorodi terület kormányzói is bejelentették, hogy védvonalak kialakítására készülnek. Belgorodban piramis alakú, tankelhárítónak szánt betontömböket helyeznek el, habár kevés esély látszik arra, hogy az ukrán hadsereg megpróbál benyomulni Oroszország területére.

Az orosz propaganda közben azt harsogja, hogy Ukrajna provokációra, radioaktív anyaggal kombinált pokolgép, úgynevezett „piszkos bomba” bevetésére készül, majd Oroszországra akarja kenni a támadást. A burkolt orosz fenyegetésként is értelmezhető figyelmeztetést Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter telefonon még brit, francia és török kollégájának is megismételte. Beszélgetésük hivatalos orosz leirata szerint arra figyelmeztette Sébastien Lecornut, a francia védelmi tárca vezetőjét, hogy az ukrajnai helyzet rohamosan romlik, és az ellenőrizetlen eszkaláció felé halad. Sojgu Lloyd Austin amerikai védelmi minisztert is felhívta, három napon belül másodszor, de hogy pontosan miről is volt szó közöttük, arról lapzártánkig egyik fél sem adott ki tájékoztatást.