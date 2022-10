Soproni H. Lajos írása a Népszavának;

Fidesz;önkormányzat;Sopron;tömegközlekedés;

2022-10-25 06:45:00

„Az utasok körében nagy a felháborodás” – így szoktathatók le módszeresen az emberek a tömegközlekedésről Sopronban

Durván fékezte a soproni közlekedést a fideszes önkormányzat. Riport a határmenti városból.

– Mindkét sopronkőhidai járatot törölték. Eddig sem volt könnyű busszal bejutni a városba, most még nehezebb lesz. Így módszeresen leszoktathatók az emberek a tömegközlekedésről. Ha most mindenki megpróbálja valahogy megoldani ezt a problémát, akkor a döntéshozók ebből azt a furcsa következtetést fogják levonni, hogy elegendő a kevesebb busz is – mondta lapunknak egy soproni férfi.

Mint arról lapunk szombati számában beszámoltunk: a spórolásra hivatkozva durván befékezte a soproni közlekedést a fideszes önkormányzat, jóval ritkábban járnak az autóbuszok, bizonyos vonalak pedig szombat óta végleg megszűntek.

Az egyik helyi gépkocsivezető lapunknak azt mondta, egy forgalmas megállóban arra figyelt fel, hogy a megszokottnál jóval több idős ember kerekes bevásárló szatyorral akart felszállni. Kiderült, hogy a többség a már megszűnt járattal akart a piacra eljutni. Dühösek lettek arra a hírre, hogy hiába vártak és azért is, mert nem tudtak a járat kimaradásáról. Úgy látszik, a buszon kifüggesztett tájékoztató szöveget nem mindenki olvasta el.

A Jereván-lakótelepen egy busz indulása előtt egy másik járművezető is kifejtette véleményét a járatritkításról. – Az önkormányzat szerint ennek a döntésnek a spórolás az oka, ami elfogadhatatlan indok – jegyezte meg.

– Ezt az utasok is így gondolják?

A sofőr szerint ez rossz döntés, ami a visszájára fordul. Ahogy egy épületet, úgy a korábban sokáig jól működő rendszert is le lehet rombolni. A felépítése viszont igen nehéz és fáradtságos munka, ráadásul költséges is.

Egy fiatalember az édesanyjával együtt egy a végállomáson, az oszlopra erősített és már érvénytelen menetrendet böngészte tanácstalanul. Ők hallottak a járatritkításról, ám nem tudták mikor lesz. Így a szeles időben potyára számítottak a temetői járatra. Azt, hogy milyennek ítélik meg az új menetrendet, felesleges lett volna megkérdezni, hiszen az arckifejezésük mindent elárult.

– Az utasok körében egyértelműen nagy a felháborodás – erről egy forgalomból kiállt autóbuszvezető beszélt. – A legnagyobb elégedetlenség a Sopronhoz tartozó Bánfalván észlelhető, ahol egy járat megszűnt, a másik meg nem megy tovább a központnál, így a településrészen bizonyos helyekre csak a brennbergbányai busszal lehet eljutni, ami hétköznap óránként, szombat déltől pedig kétóránként közlekedik. Komoly probléma az is, hogy aki az állomásra igyekszik, a járatritkítás következtében kialakult rossz csatlakozás miatt kénytelen egy órával korábban kimenni a pályaudvarra, mert különben lekési a vonatokat.