2022-10-26 19:10:00

Az immunrendszert kicselező hibrid vírust találtak

A tudósok első ízben figyelték meg, hogy a közönséges légzőszervi megbetegedéseket okozó vírus és az influenzavírus olyan, a tüdőt megfertőző hibriddé álltak össze, amellyel az immunrendszerünk nem tud mit kezdeni. A kutatók úgy gondolják, hogy a felfedezés segíthet megmagyarázni, hogy a többszörös fertőzések bizonyos betegeknél miért vezetnek nagyon súlyos lefolyású betegségekehez, például nehezen kezelhető vírusos tüdőgyulladáshoz.

A világon évente ötmillióan kerülnek kórházba influenza A vírus miatt, míg az RSV-fertőzés (légzőszervi óriássejtes vírus) öt éven aluliaknál és idősebbekben okoz komoly betegséget az alsóbb légzőszervekben. A két vírus együttes jelenléte a szervezetünkben mindennapos, azt azonban eddig nem lehetett tudni, mi történik, ha mindkettő ugyanabban a sejtben van egyszerre jelen. Joanne Haney MRC-University of Glasgow víruskutatóközpontjának orvoskutatója és társai szándékosan fertőztek meg emberi tüdősejteket mind a két vírussal, hogy kiderítsék, milyen folyamat zajlik le ilyenkor. Kiderült, a vírusok a megszokott harc helyett szövetségre léptek egymással, és egy pálmafa formájú hibridet alkottak, a törzset az RSV a leveleket az influenza A alkotta. “Ilyet még senki sem írt le ezelőtt, egy új kórokozó jött létre” - mondta Pablo Murcia a Nature Microbiology-ban megjelent tanulmány bírálója. Az új vírus az RSV fehérjéit használva volt képes megfertőzni a szomszéd sejteket akkor is, ha jelen voltak bennük influenza elleni antitestek. Ez növeli az esélyét annak, hogy az influenzával együtt végzetes vírusos tüdőgyulladás is kialakuljon. Murcia úgy gondolja, hogy ilyen hibridet nem csak az influenza A és az RSV alkothat, hanem más kombinációk is előfordulhatnak, a továbbiakban ezek kutatása a cél.