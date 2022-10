Szalai Anna;

2022-10-26 15:58:00

Döntött a közgyűlés: idén nem lesz díszkivilágítás a fővárosi kezelésű helyeken Budapesten

Szürreális vita a brüsszeli szankciókról, döntés a karácsonyi sötétségről és egyeztetés kezdeményezése a kelenföldi P+R parkoló fizetőssé tételéről.

Heves vitát kavart a parkolási rendelet módosítása, különös tekintettel a Kelenföldi pályaudvar térségében létesült 1500 férőhelyes P+R parkoló fizetőssé tétele miatt. Bár ennek részleteiről még egyeztet a kerület és a főváros. László Imre (DK) XI. kerületi polgármester azzal indokolta a kérést, hogy néhány cég és vállalat telephelyként kezeli a parkolót, illetve sokan több hétre is otthagyják a gépjárműveket, jelentősen csökkentve a hozzáférhető kapacitást. Mint mondta reggel nyolc órakor már dugig van a parkoló. Fontosnak tartotta, hogy visszaállítsák az eredeti funkciót. A javaslat ezenfelül arra is kiterjedt, hogy emeljék a Rákóczi téri mélygarázs díjtételét a felszíni parkolási díj szintjére, ezenfelül néhány közterületen eltörölték a 3 órás várakozási időkorlátot.

Ezt elméletben a 2014-es villamos- és trolibusz járműfejlesztési szerződésben szereplő CAF-villamos opció részleges lehívására vonatkozó javaslat vitája követte volna. A megállapodás alapján 51 villamost vásárolhatna a főváros a mai áraknál 50-70 százalékkal olcsóbban, de ennek ára így is 50 milliárd felett lenne, így a városvezetés úgy döntött, hogy végül csak 20 rövid szerelvényt vásárolnak. Az első jármű 2024 szeptemberében érkezik meg. A főváros abban bízik, hogy az uniós forrásokból kapnak pénzt a most megrendelt villamosokra, hiszen Tarlós idején határozott kormányzati ígéret volt erre. Erről tulajdonképpen nem is volt vita, sőt a kormánypárti képviselők azt szerették volna, ha a teljes opciót lehívja a főváros. Erre Kiss Ambrus elmondta, hogy az a járulékos költségekkel közel 60 milliárd forintos kiadást jelentene Budapestnek, amit a jelenlegi költségvetési helyzetben nagyon kockázatosnak tartana. De tárgyalást kezdeményeznek a beszállítóval arról, hogy a lehívási időt a megmaradt opcionális részre kitolhassák. A javaslatot ellenvetés nélkül megszavazták.

Ezt a napirend tárgyához semmilyen módon nem illeszkedő vita követte Szita Károly kaposvári polgármester Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének írt és a Fidesz-frakció által az előterjesztéshez csatolt levele nyomán. Ebben a vidéki polgármester a brüsszeli elhibázott szankciókat ostorozta, mondván az súlyos veszélybe sodorta a város intézményeit, és követelte az uniós források megnyitását Magyarországnak.

Teljesen feleslegesen és teljességgel érthetetlen módon.

Mindezek után értünk el a karácsonyi fényekhez.

A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes javaslatára úgy döntött, hogy 2022-ben nem építik ki a karácsonyi díszkivilágítást Budapesten. A feladat ellátására a közszolgáltatási szerződésben előirányzott 58,5 millió forint azonban nem takarítható meg teljes egészében, mivel a főváros közvilágítási cégének, a BDK Kft.-nek a tulajdonát képező, díszítésre fel nem használt karácsonyi eszközök értékcsökkenésével, amortizációjával összefüggő költségigényt meg kell téríteni, illetve a tavalyi karácsonyi világítás idén januári leszereléséhez kapcsolódó költségeket már kifizették. Karácsony Gergely főpolgármester és Hassay Zsófia fideszes képviselő is felvetette, hogy ennek turizmusra komoly hatása lehet.

Baranyi Krisztina a javaslat elutasítása mellett érvelt. Mindenkit emlékeztetett 2020 adventjére, amikor a legsötétebb covid-időben a budapestiek a reményt látták a fényben úszó városban. Most is ilyen sötét időszak elé nézünk – mondta –, talán ezt a 28 millió forint beáldozható lenne a reménybe. Déri Tibor újpesti polgármester leszögezte, hogy érti a fővárost és a városvezetés kérésének megfelelően támogatja az előterjesztést, de a kerületek maguk döntenek a területük díszkivilágításáról, Újpest például ünnepi fénybe öltözik. Soproni Tamás, Terézváros polgármestere Hassay felszólítására közölte, hogy a VI. kerület csütörtökön dönt erről.

Tüttő Kata főpolgármester-helyettes a szavazás előtt elismerte, hogy valóban elég hülyén néz ki, hogy a fővárosi kezelésű helyeken nem lesz ünnepi kivilágítás néhány kerületben meg igen, de mivel valahol spórolni kell, így nincs túl sok választásuk.