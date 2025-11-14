Széll Kálmán tér - Árnyék vetül a díszkivilágításra

Rég átadták a megújult Széll Kálmán teret, de a beruházás valójában máig nem zárult le. A késést okozó ügyben kicsit félrevezették az EU-t, kifizetetlenül hagytak egy vállalkozót, néha pedig elsötétülnek a lámpák.