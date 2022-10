P. L.;

2022-10-27 09:29:00

Az éhbér nem elég, még a tanároknak fizetett túlórapénzekkel is trükközhetnek a tankerületek

Egyes esetekben a tankerületek a tanárok túlóráit alig-alig fizetik ki, ellenben saját maguk irányában annál inkább gálánsak.

Látványosan kevés túlórapénzt kaptak a pedagógusok az elmúlt években több tankerületben is, annak ellenére, hogy rengeteg helyettesítést kellett vállalniuk a tanárhiány, a túlterheltség és a koronavírus-járvány miatt is - írja a 24.hu.

A lap szerint a szórás óriási, akár negyvenszeres különbség is előfordulhat az egyes tankerületek között. Baján például 2020-ban havi 300 forintot kapott egy pedagógus átlagosan, míg például a szigetszentmiklósi tankerület iskoláiban 12 ezer forint volt az átlag. A tankerületnek egy tanári túlóra után körülbelül 4 ezer forintot kellene fizetnie.

Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke szerint ahol jóindulatú a tankerületi vezető, ott megpróbálják rendesen elszámolni a túlmunkákat, de sok helyen mindent megtesznek, hogy ne kelljen fizetni pluszpénzt. Több trükközési módszert is ismert, például

Így például az is előfordulhat, hogy matektanár helyett történelemtanárt küldenek be. De valamely tanár hiányzása esetén tudnak trükközni osztályösszevonásokkal is, a kötelező óraszámok maximális mértékben (heti 26) történő meghatározásával, s olyan is előfordul, hogy az ebédeltetéseken és a gyerekfelügyelettel járó külön programokat nem számítják be túlórának. Emellett a tartósan távollévő tanárok pótlását gyakorta eseti helyettesítésekkel oldják meg, ahelyett, hogy a törvényben előírt módon külön szerződést kötnének.

A lap felvetésére, mely szerint a bajai tankerületben fizették a legkevesebb túlórapénzt, Totyik Tamás meglepettségét fejezte ki, szerinte ott a legnagyobb a szaktanárhiány bizonyos tantárgyakból, így éppen ott kellene a legtöbb túlórapénzt , fizetni. Hozzátette,

A Bajai Tankerületi Központ nem válaszolt a 24.hu kérdésére. Pedig lett volna miről nyilatkozni, mert bár a tanárokkal igen szűkmarkúak voltak, saját magukkal szemben annál kevésbé: a lap szerint egy hivatali dolgozó átlagosan 12 ezer forint pluszpénzt kapott havonta, s a 29 tankerületi hivatalnoknak összesen 4,2 millió forintot fizettek ki. Ez nem sokkal kevesebb, mint amit az 1300 tanár kapott együttvéve.

Baja ellenzéki polgármestere, Nyirati Klára 2019-ig dolgozott pedagógusként, s elmondása szerint ő sem kapott túlórapénzt. A lapnak azt mondta, a vidéki városok közül lakosságarányosan itt volt az egyik legnagyobb a pedagógustüntetés, szerinte nem véletlenül.