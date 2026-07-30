A Klebelsberg Központ középirányítói funkciója megszűnik, a jövőben kutatási, oktatást segítő háttérintézmény lesz.
A választás utáni napok eseményei nemcsak a közéletet, de az oktatás világát is felrázták. A szakmai közösségekben és a társadalmi fórumokon izgalmas párbeszédek kezdődnek előremutató témákkal. Számos régóta fennálló probléma is felszínre került, melyek gyökere mélyre nyúlik, és jogos érdeksérelem tapad hozzá. A Tisza Párt programjában radikális reformokat vázolnak fel több területtel kapcsolatban. Ilyen a Klebelsberg Központ és a tankerületek helyzete, amelyek intézményfenntartóként szabályozták – hatalmas vízfejként elnehezítették, illetve helyi kiskirályokként leuralták – az iskolák világát. Az ő jogköreik átalakítása vagy éppen megszüntetése, erős decentralizáció, az iskolaigazgatók jogkörének erősítése, a pedagógusok szakmai autonómiájának visszaadása, valamint a tankerületek politikai befolyástól való megszabadítása áll a tervezet szövegében.
A jobbközép Tisza párt és a baloldali Demokratikus Koalíció is 18 évre állítaná vissza a tankötelezettség korhatárát - derült ki a pártok oktatási programjaiból, amelyek a hasonlóságok mellett eltérő megoldásokat is tartalmaznak.
Az Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint nem volt szerencsés, hogy egyes tankerületekben szigorúbban, máshol „puhábban” értelmezték a központi ajánlást, úgy véli, semmi értelme nem volt.
Az októberi időszakra vonatkozó listán 19 tankerületi központ szerepel, az összes adósságuk 734 millió forint volt.
Vannak pedagógusok, akik szerint „fű alatt” lehetn más megoldást is találni.
Zűrzavart okoztak a tankerületek által „ajánlott” minimumponthatárok, a Szülői Hang képviselője szerint a gyerekek isszák meg a hibás döntések levét.
Jelenleg kilenc büntetőeljárást folytat a rendőrség tankerületi központokat és iskolákat érintő korrupciós ügyekben – tudtuk meg az Országos Rendőr-főkapitányságtól (ORFK). További tájékoztatást azonban a nyomozások érdekeire tekintettel nem áll módjukban adni.
Tavasszal és ősszel lehet csak intézményvezetői pályázatot benyújtani, így a tanévkezdésre több iskola direktor nélkül marad – tudtuk meg.
Szűk egy hónap van hátra tanévkezdésig, de a közszféra álláskereső oldalán még mindig több mint 2800 betöltetlen pedagógus álláshelyre keresnek jelentkezőket.
Lapunk tegnap számolt be arról, hogy a februári 1,6 milliárd forintról márciusra mintegy 3,5 milliárd forintra nőtt a tankerületi központok tartozásállománya. A Klebelsberg Központ (KK) reagált cikkünkre.
Ez az a tankerület, amelynek nemrég őrizetbe vették a gazdasági vezetőjét korrupciós bűncselekmények miatt.
Március 15. alkalmából persze teljesen rendben is lenne megnézni egy március 15-éről szóló filmet, ha nem lenne tele történelmi pontatlanságokkal a film.
A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke szerint a magántanárokat csak úgy tudják az állami intézményekbe csábítani, ha óradíjban magasabb bért kínálnak nekik, mint amennyit a főállású pedagógusok kapnak.
A szaktárca államtitkára ellentmond a Klebelsberg Központ (KK) lapunknak küldött válaszával.
A 60 tankerületi központ közül 38 került fel a központi költségvetési intézmények tartozásállományát felsoroló államkincstári listára.
Van olyan tankerület, ahonnan minden tizedik pedagógus távozott.
Bár a BM tájékoztatása szerint ilyen korlátozásokra idén nem kell készülni, a vonatkozó kormányrendelet még mindig hatályban van.
Az elmúlt öt hónapban alig haladt előre az ügy.
A közszféra állásportálján most is több mint félezer aktív hirdetésük van a tankerületi központoknak.
A PDSZ szerint „szándékos félreértelmezés” állhat a korlátozások hátterében.
A jogszabályi változások, a tanár- és a pénzhiány is több intézményben nehezítette idén az iskolakezdést.
A státusztörvény parlamenti benyújtását követő hetekben sok pedagógus szüntette meg jogviszonyát, de a törvény miatti nagyobb felmondási hullám egyelőre elmaradt – tudta meg a Népszava.
Az oktatási intézményekben a nyár a felújítások időszaka, sok helyen azonban a tanároknak, diákoknak és családtagjaiknak kell csiszolót és ecsetet ragadniuk, mert a fenntartóra hiába várnának. A fenntartók ki is használják , hogy a szülők milyen sokra hajlandóak a gyerekeikért.
Sikkasztás, vesztegetés és hivatali visszaélés a gyanú.
„Régi igazság, hogy az erős képes belátni a hibáit, nyitott arra, hogy akár mások segítségével változtasson. Aki ehelyett erőt fitogtat, igyekszik megfélemlíteni a másik felet, az gyönge és gyáva” – fogalmazott.
Egyes esetekben a tankerületek a tanárok túlóráit alig-alig fizetik ki, saját magukkal ellenben annál inkább gálánsak.
Folyamatosan alakulnak országszerte a különböző pedagógus szerveződések, a keményebb fellépést most egy új csoport, a „Tanárok a Tanárokért” hirdette meg.
A jutalmak, a béren kívüli juttatások és a túlórák díjazása terén is arcpirítóak az adatok.
Tizennégy budapesti kerület és Budaörs polgármestere írta alá követelést.