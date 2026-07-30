Fillérekből is lehetne jobb a közoktatás Magyarországon 3.

A választás utáni napok eseményei nemcsak a közéletet, de az oktatás világát is felrázták. A szakmai közösségekben és a társadalmi fórumokon izgalmas párbeszédek kezdődnek előremutató témákkal. Számos régóta fennálló probléma is felszínre került, melyek gyökere mélyre nyúlik, és jogos érdeksérelem tapad hozzá. A Tisza Párt programjában radikális reformokat vázolnak fel több területtel kapcsolatban. Ilyen a Klebelsberg Központ és a tankerületek helyzete, amelyek intézményfenntartóként szabályozták – hatalmas vízfejként elnehezítették, illetve helyi kiskirályokként leuralták – az iskolák világát. Az ő jogköreik átalakítása vagy éppen megszüntetése, erős decentralizáció, az iskolaigazgatók jogkörének erősítése, a pedagógusok szakmai autonómiájának visszaadása, valamint a tankerületek politikai befolyástól való megszabadítása áll a tervezet szövegében.