2022-10-28 13:48:00

Elérte a bezárási hullám a Magyar Postát is, 210 településen 366 helyen húzzák le a rolót

Ármenetileg. Az intézkedés miatt senkit nem bocsátanak el.

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a szeptember 8-i Kormányinfón jelentette be, hogy az EU-s elvárásoknak megfelelően a kórházak és a bentlakásos otthonok kivételével Magyarországon is 25 százalékos fogyasztás-csökkentést írtak el az állami intézményeknél. Ez az előírás Magyar Postára is vonatkozik, amelynek megbízott vezérigazgatója, Simon Csilla az Index szerint egy háttérbeszélgetésen elárulta, hogy a cél elérése érdekében november 11-től Magyarországon 366 helyen átmenetileg szüneteltetik a postai szolgáltatásokat.

A megbízott vezérigazgató sietve hozzáfűzte, hogy az intézkedés miatt nem lesznek elbocsátások, létszámleépítést csak „a hatékonyság növelése” miatt terveznek.

– mondta.

Simon Csilla közlése szerint a a Magyar Postának az energiaárak emelkedése több mint 20 milliárd forintjába kerül, az átmeneti bezárással pedig jelentős összegeket takaríthatnak meg. Összesen 740 munkavállalót érint a döntés, őket mind más településekre irányítják át.