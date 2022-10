Varga T. Róbert;

NB I;rasszizmus;futball;Ricardo Moniz;

2022-10-29 19:15:00

Példás gyorsasággal sújtott le a rasszista botrány miatt az MLSZ, csak nem a huhogó drukkerekre, hanem az edzőre

Efféle hozzáállással vajon felszámolható a futballstadionokban a rasszizmus?

Egy hónapig nem foglalkozhat labdarúgással Ricardo Moniz, a magyar NB I-ben szereplő ZTE holland vezetőedzője – döntött a héten az MLSZ fegyelmi bizottsága. Egy futballedző esetében ez elég súlyos büntetés, nyilván durva kihágást követett el a holland szakember. Bűne az volt, hogy az október 22-i ZTE-Honvéd meccs 54. percében berohant a pályára, amit nem tehetett volna, ki is állította a játékvezető. Ezután lehívta csapatát a pályáról, a játékosok el is indultak az öltözőfolyosó felé, amikor is Dragóner Attila sportigazgató jelezte a játékosoknak és az edzői stábnak, mindez pontlevonással járhat, úgyhogy végül csak Ricardo Moniz hagyta el a pályát.

Na de miért rohant be a játéktérre a tréner? Nem egy rosszul megítélt szabálytalanság, elmaradt büntető miatt, hanem azért, mert csapata játékosát, a kongói-francia Christy Manzingát a Honvéd-tábor rasszista megnyilvánulásokkal illette.

– Jeleztem a negyedik játékvezetőnek, hogy a lelátóról állati huhogás hallatszik, tegyenek ez ellen. Azt mondta, semmit nem hallott, és ugyanezt állította a játékvezető meg a másik csapat edzője is. Az emberek hallása néha eléggé szelektív. De ha egyedül kell harcolnom, az sem érdekel. Három évvel ezelőtt volt egy hasonló esetem Hollandiában. Akkor sem történt semmi, hiába biztosított mindenki a támogatásáról. Pontlevonással büntettek volna minket, ha nem megyünk vissza a pályára, s nem akartam nehéz helyzetbe hozni a klubot, főleg, hogy odaérhetünk még a nemzetközi kupaindulást érő helyek valamelyikére. Így egyedül mentem az öltözőbe. Ha a történtek miatt eltiltást kapok, nem fogom elfogadni. Ha kell, elmegyek az UEFA-ig vagy Orbán Viktor miniszterelnökig – nyilatkozta még a döntés előtt Moniz a Nos Voetbal című holland lapnak.

A ZTE utóbb közleményt jelentetett meg, amelyben kiállt a szakember mellett. Hogy Ricardo Moniz valóban tovább küzd-e majd az igazáért, arról nem szólt az írás, ugyanakkor kezdeményezései nem sok eredménnyel kecsegtetnek.

Az MLSZ példás gyorsasággal büntette meg Ricardo Monizt, indoklásában kiemelte: a kiszabható legkisebb szankciót alkalmazta a vétségre, amelynek maximuma két év, annak megállapítása viszont nehézséget okoz számára, hogy valóban felhangzottak-e a ZTE stadionjában rasszista megnyilvánulások. Annyit tudni: az ügyben zajlik a fegyelmi eljárás.

A szövetség kemény fellépést ígér efféle esetekre. Legalábbis majd tíz évvel ezelőtt nulltoleranciát hirdetett a „lelátón tapasztalható gyűlölködő, rasszista és megbotránkoztató megnyilvánulások visszaszorításáért, a sportszerű és szenvedélyes szurkolásért”. A kampán szlogenje az volt: A gyűlölet nem pálya. Az MLSZ igyekezett az európai szövetség toleranciát terjesztő programjaihoz hasonló modern kommunikációt folytatni, és a kirekesztő magatartás nyomán kiróható büntetések szigorításával visszaszorítani a botrányos szurkolói viselkedéseket. Az akarat, úgy fest, megvan, nem mellékesen a stadionépítési őrület idején vissza-visszatérően elhangzik, hogy a kulturált szórakozáshoz a kulturált környezet elengedhetetlen.

Az MLSZ versenyszabályzatában előírta (lásd keretes írásunkat), hogy rasszista bekiabálások esetén előbb figyelmeztetni kell a nézőket, majd ha nem hagyják abba, fel kell függeszteni a játékot, újfent figyelmeztetni kell őket, végső esetben pedig le kell fújni a meccset.

2013-ban Jónás Kornél a Nógrád megye másodosztályában lefújta a Nógrádsáp-Diósjenő mérkőzést. A félig roma származású férfit folyamatosan cigányozták, négerezték, elmondása szerint a „Te rohadt, szemét néger, hagytunk banánt az öltözőben, edd meg!”-bekiabálás az egyik legvisszafogottabb fajtából való volt. Betartotta az előírásokat, előbb elvezettette a rendbontókat, majd amikor ez sem vezetett eredményre, lefújta a találkozót. Az eset nemhogy segítette pályáját, a folyamatos megaláztatások után pár év múlva inkább visszavonult.

Azóta egyetlen találkozó sem fejeződött be hasonló oknál fogva. És még véletlenül sem azért, mert a lelátókon már nem hallani ordenáré skandálásokat.