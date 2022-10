nepszava.hu;

Szalay-Bobrovniczky Kristóf;

2022-10-30 08:18:00

„Nem tűrjük Magyarország igazságtalan bírálását!” – üzente árulózó lett kollégájának a honvédelmi miniszter

Szalay-Bobrovniczky Kristóf amiatt háborodott fel, hogy Artis Pabriks árulásnak nevezte, hogy nem segítjük az Európáért is harcoló Ukrajnát.

Visszautasítom hogy bárki Magyarországot elítélje vagy fenyegesse. Jogunk van nemzeti érdekünk, a béke képviseletéhez – közölte már-már hadüzenetszerűen Facebook-oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, aki a lett védelmi miniszternek egy minapi interjúban elhangzott bírálatával nem értett egyet.

Artis Pabriks lett védelmi miniszter ugyanis a Szabad Európa Rádió orosz nyelvű Current Time című műsorának adott interjújában élesen bírálta az Ukrajnának katonai segítséget megtagadó uniós országokat.

Részleteket a Radio Bulgaria honlapja közölt az elhangzottakból, s a lett politikus azt is leszögezte, hogy Ukrajna „Európáért, a demokráciáért, az emberi jogokért harcol, és ha valaki Európában ezt nem érti, az nemcsak Ukrajna, hanem Lettország érdekeivel is szembemegy”. Megismételte, azt is, ha az érintett országok „tagjai az EU-nak és a NATO-nak, és szembemennek hazám érdekeivel, mi más ez, mint árulás”.

Minderre fakadt ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf azzal:

A honvédelmi miniszter azt írta, hogy „tisztelettel ajánlja” Artis Pabriks kollégának, hogy inkább nézzen fel az égre, ugyanis Lettország, Észtország és Litvánia légtérrendészeti feladatát NATO-kötelékben a magyar légierő látja el.