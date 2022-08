P. L.;

vagyonnyilatkozatok;Bajkai István;Gyurcsány Ferenc;Pintér Sándor;Nagy Márton;Csepreghy Nándor;

2022-08-06 19:05:00

Megérkeztek a teljesen röhejes vagyonnyilatkozatok, Gyurcsány Ferenc így is elég nagyvonalú volt magával

Már most látszik az új vagyonnyilatkozatokból, hogy ezek alapján gyakorlatilag lehetetlen lesz lekövetni a vezető politikusok tényleges vagyoni helyzetét.

Az új vagyonnyilatkozat olyan, mint egy nyári ruha mellénye: rövid és céltalan - így értékelte a ma nyilvánosságra hozott, a korábbiaknál is komolytalanabbá tett vagyonnyilatkozatokat a K-Monitor korrupcióellenes civil szervezet. Cikkükben emlékeztettek arra, hogy korábban a kormánysajtó még a korrupció melegágyának nevezte az Európai Parlamentben használt vagyonnyilatkozati rendszert, majd az Orbán-kormánynak hirtelen megtetszett, és inkább átvette azt.

A K-Monitor a következőképpen foglalta össze az új rendszer lényegi változásait:

Terjedelmét tekintve az új rendszer a régi körülbelül harmadát teszi ki, ráadásul sok esetben ikszelgetéssel letudható dolog.

A korrupcióellenes szervezet szerint nem nehéz kitalálni a módosítás mozgatórugóját, ugyanis az ötödik Orbán-kormány minden idők leggazdagabb tagjait vonultatja fel, ami irritálhatja a választópolgárokat a recesszió közepette. Hozzáteszik, a régi rendszert sem érdemes fetisizálni, az új fényében, de egy feladatát legalább betöltötte: egyértelműsítette, hogy a legfontosabb pozíciókat betöltő politikusok vagyoni viszonyai, üzleti kapcsolatai közügyek.

A honatyák egyébként legutóbb májusban nyilatkoztak, így sok újdonságról eleve nem lehet ahhoz képest beszámolni, a viszont jól látszik, hogy a korábbiakhoz képest, hogy a korábbiakhoz képest mennyivel szűkebb betekintést enged az új rendszer. Ráadásul a legtöbb képviselőnél valószínűleg jó ideig nem is lesz új nyilatkozat, tekintve, hogy az évenkénti bevallást az önkéntes változáskövetés váltotta fel.

Néhány újdonságot a civil szervezeti pozíciók jelentenek, ahol ebből nem származik jövedelem, azt korábban nem vallották be a képviselők. Az Orbán-család ügyvédjeként ismert Bajkai István, esetében például több civil titulus is bekerült a nyilatkozatba, ugyanakkor a tulajdonosi részarányok a cégek esetében és a konkrét jövedelmi összegek már nem ismerhetőek meg, emellett

Más politikusok esetében is sokkal kevesebbet tudhatunk meg, Pintér Sándor belügyminiszter milliárdos értékben kölcsönadott javai például már nem szerepelnek a vagyonnyilatkozatában.

További újdonságként kiderült, hogy Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter tárcavezetői pozíciója előtt a New Deal Finance nevű cég, és a később Tiborcz István érdekeltségébe kerülő Diófa Alapkezelő Zrt. felügyelőbizottságát is elnökölte. Csepreghy Nándor pedig az Áder János által alapított Kék Bolygó Alapítvány mellett a Fabricius Gábor-féle Republic Groupnak is adott tanácsokat.

Banális leegyszerűsítése ellenére azért így is adódtak érdekességek, Kósa Lajosnak például láthatóan gondot okozott átállni az új rendszerre, a Munkácsy-trilógiáért alapítványi tagságára vonatkozó jövedelménél például mind az öt kategóriát áthúzta. Gyurcsány Ferenc esetében pedig a kormánypárti Mandiner vette észre, hogy a 19 861 245,2 forintos havi jövedelem a Demokratikus Koalíció elnökének számításai szerint kerekítve nem 20, hanem 19 millió forint. Ez úgy jött ki, hogy cége, az Altus 238 334 942 forintos éves jövedelmet hozott, amit azonban havi lebontásban (azaz 12-vel elosztva) nagyvonalúan 19 millióként könyvelt el, holott a jelzett jövedelem jóval közelebb van a 20-hoz.

Összességében elmondható, hogy a honatyák vagyonát innentől kezdve még nehezebb lesz átlátni. Amint azt Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója korábban a 24.hu-nak elmondta, az Orbán-kormánynak sikerült megtalálnia és átvennie azt, ami rosszabbul működött az Európai Unióban.