18+;Dél-Korea;halál;pánik;halloween;

2022-10-29 21:30:00

Elkezdett nyomni a tömeg, legkevesebb 146 ember meghalt a hatalmas szöuli halloween-bulin

Százezer ember ünnepelt az utcákon először maszk nélkül a pandémia miatt életbe léptetett korlátozások feloldása óta.

Hatósági bejelentések szerint legkevesebb 146 ember meghalt, hozzávetőlegesen 150 pedig megsebesült, amikor az utcákon összegyűlt hatalmas tömegben sokan egyik pillanatról a másikra teljes erőből nyomni kezdtek Itaewonban, a dél-koreai főváros Szőul egyik központi negyedében.

Csoj Szong-bom szőuli tűzoltósági főparancsnok bejelentése szerint a halálos áldozatokat egyszerűen agyonnyomták vagy eltaposták, amikor a szabadtéri halloween-bulira összezsúfolódott tömeg megindult egy szűk utcában, nem messze az egyik kedvelt bulihelyszíntől, a Hamilton Hoteltől. Egyelőre még nem világos, hogy mi vezetett a tömegszerencsétlenséghez, a dél-koreai médiában felröppenő hírek szerint – hívja fel a figyelmet az AP amerikai hírügynökség – az emberek akkor indultak meg, amikor elkezdett terjedni, hogy egy celebritás benézett az egyik közeli bárba.

#BREAKING: #SouthKorea's fire department said 81 people have breathing problems after the #stampede at Itaewon in #Seoul, South Korea Saturday night when over 100 thousand revellers crammed into the place for #Halloween celebrations.#SeoulStampede pic.twitter.com/QwyWcYTj43 — Media Warrior (@MediaWarriorY) October 29, 2022

A Washington Post tudósítója, Michelle Ye Hee Lee azt írta, a 146 halálos áldozat közül 45-en a helyszínen, 101-en a kórházban vesztették életüket.

BREAKING: Death toll at Itaewon Halloween crush has risen to at least 146 dead, at least 150 injured. Of those who died, 101 died at hospitals, 45 died on scene. https://t.co/Ssx0mTbKmQ — Michelle Ye Hee Lee (@myhlee) October 29, 2022

A hatóságok 400 fős személyzettel 140 mentőkocsit vezényeltek a helyszínre, ahova 517 tűzoltó, 1100 rendőr és 70 kormányzati tisztviselő is kivonult.

Videófelvételek tanúsága szerint a mentők mellett járókelők is beálltak segíteni és próbálkoztak újralélesztéssel.

BREAKING: Death toll in 'crush' in Seoul, South Korea rises to at least 120 - Yonhap



pic.twitter.com/Bcwt28cIYo — Faytuks News Δ (@Faytuks) October 29, 2022

Ezen a videófelvételen azt látni, hogy valaki felfelé menekül a szűk helyen összezsúfolódott tömegből.

Jun Szogjol dél-koreai elnök rendkívüli válságtanácskozást hívott össze az ügyben. Később a szöüli városi önkormányzat tweetben szólította fel az embereket, hogy menjenek haza Itaewonból, a negyedbeli szórakozóhelyeket bezárják.

Seoul city government telling people in Itaewon to go home via an emergency alert as some venues are closing early. pic.twitter.com/tjazjfiWRt — Hyunsu Yim (@hyunsuinseoul) October 29, 2022

Szőulban most, közép-európai idő szerint szombat este fél tízkor hajnali fél öt van, a hatóságok még csak most kezdenek hozzá a halottak azonosításához és állítanak össze egy listát azokról a családokról, amelyek hozzátartozójukat veszíthették el az itaewoni tömegszerencsétlenségben.

There are still so many unidentified bodies and possibly even more casualties from Itaewon. Seoul city is compiling a roster of people calling in to ask about their missing loved ones. It's 4:25 a.m., and the investigation and the identification of bodies is only just beginning. — Michelle Ye Hee Lee (@myhlee) October 29, 2022

Ezen a videón a mentést lehet látni.

Officials in Seoul said that at least 120 people were dead and 100 others were injured after a stampede in the South Korean capital's popular Itaewon district, where crowds had gathered to celebrate Halloween. https://t.co/auJuczo3Ll pic.twitter.com/7FXmfW8qab — The New York Times (@nytimes) October 29, 2022

A CNN tudósítója, Will Ripley azt írta, egy dél koreai férfi két eltűnt amerikai barátjáról tud.

These pics taken by Song Sehyun, 22-year-old who was attending the Halloween party in Seoul’s Itaewon nightclub district. You can see how packed the streets were a couple of hours before the deadly crush that killed at least 120 people. Two of his friends, Americans, are missing. pic.twitter.com/zLzl9uG7dS — Will Ripley (@willripleyCNN) October 29, 2022

Amerikai részről eddig Jake Sullivan, Joe Biden elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, francia részről pedig Emmanuel Macron elnök jelezte, hogy Dél-Korea számíthat a segítségükre.

The reports out of Seoul are heartbreaking. We are thinking about all those who lost loved ones and hoping for a quick recovery for those injured. The United States stands ready to provide the Republic of Korea with any support it needs. — Jake Sullivan (@JakeSullivan46) October 29, 2022

Szombat este 100 ezer ember ment ki ünnepelni az első olyan szabadtéri halloweent, amelyet a pandémia miatt életbe léptetett korlátozások – például a kötelező maszkviselés – feloldása óta rendeztek a dél-koreai fővárosban.

A Jonhap dél-koreai hírügynökség korábban azt közölte, hogy hozzávetőlegesen 50 embernek megállt a szíve, 81 másikat pedig légzési nehézségek miatt látnak el a mentők.