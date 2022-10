nepszava.hu;

Ukrajnát náci malacként ábrázoló, izraelinek hazudott videó kering a neten, az izraeli hetes csatorna cáfol

A Vadhajtások által is megosztott karikatúra korábbi verziója egy orosz Telegram-csatornán jelent meg.

Cáfolta az izraeli hetes csatorna, hogy az ő műve lenne a világhálón terjedő azon videó, amelyen Ukrajnát náci malacként ábrázolják – állapította meg a Lakmusz nevű tényellenőrző portál.

A beszámoló szerint október közepe óta több százan osztották meg a felvételt azzal a hamis állítással, hogy egy izraeli televíziós csatorna készítette. Számos magyar Facebook-felhasználó, Telegram-csatorna és a Vadhajtások is megosztotta az animációt azzal az állítással, hogy az INN izraeli televízió ekként ábrázolja Ukrajnát.

A videóval kapcsolatos hamis állításokat egyébként egy georgiai tényellenőrző portál is cáfolta.

A karikatúra főszereplője egy náci tetoválásokkal és ukrán zászlóval borított malac, amely azt a Kreml-narratívát idézi, amely szerint az ukrán kormány szélsőjobboldali mozgalmak befolyása alatt áll, vagy hogy Ukrajnát egyenesen nácik vezetik. Az AFP francia hírügynökség már korábban is cáfolt olyan hamis állításokat, amelyek azt próbálták meg bebizonyítani, hogy Ukrajnában vezető pozícióban vannak vállaltan neonáci figurák - jegyzi meg a Lakmusz.

A videóban az látható, amint a náci tetoválásokkal tarkított, Ukrajnát jelképező malac az Oroszországot jelképező medve láttán megijed, és elkezd dörömbölni az EU ajtaján, amely megnyitja kapuit, a malacot pedig egy angyal viszi fel az égbe, ám menet közben leejti őt a földre. Külön érdekesség, hogy a malac Budapesten, a Hősök terén landol. Ezután pedig a Kreml-propagandának megfelelően ámokfutásba kezd Európában, ahonnan ezért kirúgják. Külön érdekesség, hogy a medve ezután a karjaiba veszi őt, és visszahelyezi a kapun belülre, a felvétel végén pedig az alábbi felirat jelenik meg: "Amit Európa támogat, annak Európában kell maradnia".

Mint arra a portál felhívja a figyelmet, a hamis állításokkal megosztott animáció jobb felső sarkában egy piros "INN" feliratú logó látható. A videó egyes változatainak a végén egy teljes képernyős vörös felirat olvasható héberül és angolul: "INN távirati csatorna. Izrael a nácizmus ellen".

Rámutatnak arra, hogy az "INN: Ukrinazizmus" nevű, héber nyelvű tartalmakat közzétevő Telegram-csatorna ugyanezt a logót használja. Általános jobboldali izraeli tartalmakat tesznek közzé rajta, valamint az USA-t és Ukrajnát támadó posztokat. A csatorna neve: "Israel Neged Nazism", azaz Izrael a nácizmus ellen. A karikatúra 2022. október 12-én került fel erre a Telegram-oldalra.

Az izraeli Arutz Sheva (7-es csatorna) az INN (Israel National News) rövidítést használja angolul. Ennek a csatornának a logója viszont eltér a karikatúrában láthatótól. A portálon összehasonlításából ki is derül, hogy az Arutz Sheva logója (bal oldalon) és a malacos videón látható logó (jobb oldalon) teljesen eltérnek egymástól.

A csatorna orosz nyelvű oldalán egy kissé eltérő logót használ, de ez megint csak teljesen más, mint a Telegram-csatornán és a hamis kontextusban terjedő videón látható logó – mutatnak rá.

Az Arutz Sheva szerkesztője és vezérigazgatója, Uzi Baruch 2022. október 24-én az AFP-nek küldött üzenetben közölte, hogy a videót soha nem tették fel a honlapjukra, nem is sugározták, sőt, korábban még csak nem is hallottak róla. Az Arutz Sheva egy cikket is közzétett, amelyben cáfolta, hogy a csatornának bármi köze lenne a videóhoz.

Kulcsszavak használatával és orosz nyelven végzett internetes keresésekkel sikerült kideríteni, hogy a videót 2022. október 11-én tették közzé egy "Ájult disznó" nevű orosz Telegram-csatornán. Ezen a videón nincs piros INN-logó a jobb sarokban, és hiányzik az orosz nyelvű felirat is, de egyébként azonos az interneten hamis kontextusban terjedő változattal. A csatornán több videóban is szerepel a disznó karaktere, és mindegyik a Kreml háborús narratíváját népszerűsíti. A videók augusztusban kezdtek el felkerülni a csatornára.

A közösségi médiában megosztott, hamis állításokat tartalmazó videó orosz címe "ХЛЕВРОПА и БЕШЕНЦЫ" (játék a Европа/хлев ["Európa"/"disznóól"] és бешенцы/беженцы ["fanatikusok"/"menekültek"] szavakkal) – jegyzi meg a portál.

2022. október 19-én egy másik Telegram-csatorna orosz nyelven interjút közölt egy Jevgenyija nevű orosz karikaturistával. Az interjúban egy nő azt állítja, hogy ő a videó szerzője, és olyan felvételeket mutat, amelyek egy videószerkesztő-programnak tűnnek. Az interjúját az "Ájult disznó" Telegram-csatornán is megosztották.