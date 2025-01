Valaha madarak voltak – Rajzfilmsorozat készült a cigány eredetmesékből

Mindegy, hogy iskolásoknak vagy elítélteknek mutatják be, a mese felnőttre és gyerekre egyformán nagy hatással van. A Cigánymesék rajzfilmek alkotóitól legutóbb Szegeden erről is hallottunk a Grand Roma programsorozat legutóbbi eseményén. Elmesélték azt is, miért készítik el a 26 epizódot, mi a céljuk a sorozattal, hogyan alakult ki a munkakapcsolat a Parno Graszt zenekarral.