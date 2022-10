Doros Judit;

2022-10-30 16:16:00

Maguknak dobtak mentőövet a miskolctapolcai barlangfürdő működéséért

Miközben a fideszes vezetésű Székesfehérvár 80 millió forintos állami gyorssegélyt kapott uszodája megmentésére, addig Miskolcon magánvállalkozásoknak kell összeadniuk a pénzt, hogy ne kerüljön lakat a miskolctapolcai barlangfürdőre.

Kivételes összefogásnak köszönhetően nyithatott újra október utolsó hétvégéjén a miskolctapolcai barlangfürdő, amelyet néhány hete a rezsiköltségek drasztikus emelkedése miatt bezártak. A létesítményt üzemeltető Miskolci Fürdők Kft. közvetve a városi önkormányzat tulajdonában van, a fürdő bezárása pedig része volt annak a takarékossági programnak, amellyel a borsodi megyeszékhely megpróbált az elszabadult gáz-, és villamosenergia árak mellett is talpon maradni, hogy a legalapvetőbb szolgáltatásokat biztosítani tudja az itt élők számára.

Csakhogy barlangfürdő bezárása gyakorlatilag ellehetetlenítette a térségben működő szállodákat, hoteleket, magánpanziókat is: a bezárás hírére sorra mondták vissza foglalásaikat a vendégek, hiszen a különleges látványelemekkel tarkított élménystrand Lillafüred és a diósgyőri vár mellett Miskolc egyik legvonzóbb turisztikai célpontja. A vendéglátásból élő vállalkozók ezért megkeresték a város vezetését és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát, s felajánlották: hajlandóak anyagilag támogatni a fürdő működtetését, ha azt újra kinyitják. Ez a múlt hétvégén meg is történt, kígyózó sorok álltak a pénztárnál, és a helyiek szerint még a szomszédos Szlovákiából is jó néhányan ruccantak át ide.

– Miskolcnak nagyjából 160-170 millió forintjába kerül a barlangfürdő nyitvatartása ez év végéig, viszont bezárva sem úsznák meg a negyedéves üzemeltetési költséget 100 millió forint alatt, hiszen az állagmegóvás miatt nem kapcsolhatnak le mindent az épületben – mondta a Népszavának Szopkó Tibor a város alpolgármestere, aki maga is részt vett a vállalkozók és az önkormányzat közötti egyeztetéseken. Szavai szerint előbbiek nagyjából együttesen 20 millió forintot ajánlottak fel a negyedéves működtetéshez, az iparkamara pedig azt vállalta, hogy megpróbál hasonló mértékben állami forrásokat szerezni.

Annak érdekében, hogy újranyithasson a fürdő, a miskolci önkormányzat az úgynevezett városvédelmi alapból előlegezett meg erre pénzt, remélve, hogy a magánszektorból beígért anyagi támogatás előbb-utóbb megérkezik hozzájuk. A létesítmény a tervek szerint jövő év január elejéig üzemel, akkor egyébként is bezárt volna a szokásos éves karbantartás miatt. A bevételeket azzal is megpróbálják növelni, hogy noha az október-november-december már nem tartozik a turisztikai főszezonhoz, a látogatóknak most mégis főszezoni árakat kell fizetniük. A felnőtt napijegy így most a 3550 forinthoz képest 6850 forint, közel duplájára nőtt a diák és nyugdíjas napijegy is, míg a családi belépő két felnőtt és egy gyermek esetében 14400 forint, nagyjából 6000 forinttal több, mint a szezonon kívüli ár.