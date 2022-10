Nagyszabású támadásra ébredt Ukrajna, mindenhol lövik az oroszok az infrastruktúrát

Á. Z.;

Oroszország;Ukrajna;háború;

2022-10-31 10:52:00

Kijevben egy ember meghalt, Harkivban leálltak a metró- és a villamosok. A hatóságok országos áramszünetet hirdettek.

Hivatalos bejelentések szerint egyelőre egy halottjáról tudnak annak a támadássorozatnak, amelyet hétfő reggel indítottak az oroszok szerte Ukrajnában lévő célpontok ellen. Az oroszok az energiahálózatra mértek csapást, Csernyihiv, Kirovohrad, Harkiv és Zaporizzsja mellett a Kijev körüli megyében is.

Az ukrán fővárosban 7-8 detonációt lehetett hallani, Vitalij Klicsko polgármester bejelentése szerint találat ért egy olyan transzformátorállomást is, amely 350 000 háztartást lát el árammal. Olekszij Kuleba regionális kormányzó bejelentése szerint Kijev egy része áram nélkül maradt, az orosz rakétáknak eddig egy halálos áldozatáról tudnak.

Filmed by ITV News this morning looking north from the centre of Kyiv: https://t.co/e21ZFk4UmL pic.twitter.com/PJPFxBiz8s

Ihor Terehov harkivi polgármester azt közölte, hogy Ukrajna második legnagyobb városában az oroszok kilőtték a tömegközlekedés áramellátását, egy vonal kivételével nem jár a metró, a trolibuszok és a villamosok helyett buszok közlekednek. Van, ahol nincs víz sem, de próbálják helyreállítani az összes közműszolgáltatást. Anatolij Kurtyev zaporizzsjai polgármester szintén áramkimaradásokról számolt be a városában az orosz támadássorozat nyomán, Dnyipróban pedig detonációk robaját lehetett hallani.

According to Ukraine's Air Force, Russia fired 55 missiles at Ukraine in the morning on Oct. 31. Some of them hit energy infrastructure sites, including in Kirovohrad, Chernivtsi oblasts, and Kyiv.https://t.co/XTwCAuYQ8M