elnökválasztás;Brazília;Luiz Inácio Lula da Silva;szoros verseny;Jair Bolsonaro;

2022-10-31 07:57:00

Lula da Silva legyőzte Bolsonarót, baloldali elnöke lesz Brazíliának

A hivatalban lévő államfő egyelőre nem ismerte el a vereségét, de a dél-amerikai országot korábban már két cikluson át irányító baloldali politikus visszatérését elsők között üdvözölte Joe Biden, az Egyesült államok elnöke is.

Brazíliában Luiz Inacio Lula da Silva rendkívül szoros eredménnyel legyőzte a jobboldali Jair Bolsonarót az elnökválasztás második fordulójában. A hivatalban lévő államfő eddig még nem ismerte el vereségét – írja a Reuters. A legfelsőbb választási bíróság a szavazatok 50,9 százalékát megszerző Lulát nyilvánította a következő elnöknek, szemben a 49,1 százalékot szerző Bolsonaróval.

Elemzők szerint az, hogy Jair Bolsonaro, aki mellett egyébként Orbán Viktor magyar kormányfő is kampányolt, mindeddig még nem ismerte el a vereségét, akár azt is jelentheti, hogy akárcsak támogatója, a 2020-ban az amerikai elnökválasztáson vereséget szenvedett Donald Trump, ő is megkérdőjelezheti az eredményt. Erre utalhat, hogy a politikus, aki az első hivatalban lévő államfőként vesztette el újraválasztási kampányát, már tavaly azt állította, hogy „Brazília elektronikus szavazórendszere sebezhető a csalással szemben”.

Ugyanakkor nemzetközi választási megfigyelők szerint a vasárnapi választás „hatékonyan” zajlott. Egy megfigyelő azt mondta a Reutersnek, hogy a katonai auditorok sem találtak semmilyen hibát a szavazási rendszer integritástesztjei során.

A 77 éves Lula da Silva korábban két cikluson át, 2003 és 2010 között már irányította elnökként a dél-amerikai országot, és a Reuters „lenyűgözőnek” minősítette a visszatérést harmadszorra. A CNN a diadalmas visszatéréssel kapcsolatban megjegyzi, a győzelem egyben személyes elégtétel is, korábban korrupciós vádakkal 580 napra bebörtönöztek, de ítéletét később a legfelsőbb bíróság hatályon kívül helyezte, s így szabaddá vált az útja az újraválasztáshoz.

A megválasztott államfőt, akit a brazil törvények szerint valóban január elsején iktathatnak be, „politikai feltámadásnak” nevezte a győzelmét, több tízezren ünnepelték Sao Paulóban.

Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke elsők között gratulált Lulának, mint mondta, „a szabad, tisztességes brazil választások” megnyeréséhez. Ugyanakkor az, hogy Bolsonaro megkérdőjelezheti az elnökválasztást, ingadozásokhoz, bizonytalansághoz vezethet a pénzpiacokon. Eközben Bolsonaro egyik közeli szövetségese, Carla Zambelli parlamenti képviselő azt írta a Twittren, hogy ő lesz „a legnagyobb ellenzék, amit Lula da Silva valaha is elképzelt”.

A Reuters szerint az elnökválasztáson lényegében visszaütött Bolsonaro „szélsőjobboldali” populizmusa, valamint az, hogy Brazília az egyik olyan ország volt, ahol a legtöbben haltak meg a koronavírus-járvány idején. Lula a Silva kampányában egyrészt azt ígérte, hogy visszatér a kétezres évekbeli állam által vezérelt gazdasági növekedéshez és szociálpolitikához, a szegények megsegítéséhez. Továbbá azt is hangsúlyozta, hogy az esőerdők pusztítását hivatalos politikává emelő Bolsonaróval szemben küzd a természet védelméért, sőt Brazíliát a globális klímavédelmi erőfeszítések vezetőjévé tenné.